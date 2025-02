Transmissão ao vivo de Manchester City x Liverpool: veja onde assistir

Manchester City e Liverpool se enfrentam hoje (23), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Liverpool ocupa a liderança da Premier League com 61 pontos, oito à frente do Arsenal, que é o vice-líder. O City, por sua vez, está na quarta colocação com 44 pontos.

A equipe de Arne Slot tem apenas uma derrota em 26 jogos. No entanto, os Reds ficaram no empate em 2 a 2 com o Aston Villa na última rodada.

Enquanto isso, o Manchester City tem o objetivo de se manter firme na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Após a eliminação na Champions para o Real Madrid, o time de Pep Guardiola tenta se reerguer nos pontos corridos.



Manchester City x Liverpool -- Campeonato Inglês