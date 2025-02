Shavkat Rakhmonov cita lesão para justificar ausência em disputa de título dos meio-médios

Na noite da última quarta-feira (19), Dana White anunciou duas disputas de cinturão para o UFC 315, programado para o dia 10 de maio, no Canadá. Dentre elas, o duelo entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, que medirão forças na luta principal do show pelo título linear dos meio-médios (77 kg). O combate, porém, deixou os fãs de MMA com a pulga atrás da orelha, uma vez que o mais cotado como próximo desafiante da categoria era Shavkat Rakhmonov. Ciente disso, o 'Nomad', como é conhecido, logo tratou de justificar sua ausência

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Shavkat destacou que foi sondado como a primeira opção de oponente para o campeão Belal. Entretanto, o cazaque precisou negar o posto de desafiante ao cinturão por conta de uma lesão que o impediria de voltar a competir a tempo do UFC 315. Com Rakhmonov fora das opções, o Ultimate promoveu Della Maddalena, número 4 do ranking, como o 'próximo da fila' ao 'title shot'.

"Muito obrigado ao UFC por me oferecer a chance pelo cinturão primeiro. Infelizmente, por conta de uma lesão, não estarei pronto (para competir) em maio. Mas vou enfrentar o vencedor (dessa luta) no final do ano", escreveu o atleta do Cazaquistão em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Frustração dupla de olho no título

Essa não é a primeira vez que Rakhmonov 'bate na trave' perto de disputar o cinturão. No fim de 2024, o cazaque teve seu tão almejado title shot confirmado contra Belal Muhammad. Na ocasião, porém, o campeão precisou se retirar do evento depois de se lesionar a semanas da realização do card. Disposto a se manter ativo, o 'Nomad' aceitou encarar o ex-companheiro de equipe Ian Machado Garry. No duelo dos então invictos no MMA, Shavkat prevaleceu, defendendo seu posto de próximo desafiante natural da categoria até 77 kg.

Big thanks to the UFC for offering me the shot at the belt first. Unfortunately, due to injury, I won't be ready for May. I'll be facing the winner later this year! ??

- Shavkat "Nomad" Rakhmonov (@Rakhmonov1994) February 20, 2025