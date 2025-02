Sem Piquerez, Palmeiras terá Benedetti e Naves na zaga para enfrentar o Mirassol; confira a escalação

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Mirassol, válido pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, com algumas novidades. Pela primeira vez, Naves e Benedetti começam como a dupla titular de zagueiros do Verdão. Por outro lado, Piquerez nem sequer foi relacionado. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), no Maião.

A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Botafogo-SP, na última quinta-feira, por 3 a 1, no Allianz Parque. O resultado manteve o Palmeiras vivo na busca pela classificação. No momento, o clube ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo, líder, com 23, já está classificado.

Dessa forma, para avançar, o Alviverde precisa obrigatoriamente vencer o Mirassol e torcer por o empate ou derrota da Ponte, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário.

Abel alterou a base da escalação, sobretudo no setor defensivo, uma vez que Gustavo Gómez e Murilo, os zagueiros titulares do elenco, não estão à disposição. Enquanto o paraguaio se recupera de contusão na coxa esquerda, o brasileiro cumpre suspensão. Já Piquerez, titular absoluto da lateral esquerda desde sua volta após lesão no joelho, não apareceu nem mesmo na condição de reserva.

Além dos três defensores, seguem como baixas Mauricio (cirurgia no ombro direito), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Benedetti, Naves e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

Do outro lado, o Mirassol entra em campo já classificado, na segunda colocação do Grupo A, com 16 pontos, dez a menos que o líder Corinthians.

A equipe, que será comandada por um técnico interino após a demissão de Eduardo Barroca, tem os desfalques de Neto Moura (suspenso), Walter (lesionado) e Luis Otávio (transição física). Na última rodada, o time do interior paulista perdeu por 3 a 0 do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O Mirassol vai a campo com: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho.