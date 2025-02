Sem Calleri e Luciano, São Paulo divulga escalação para visitar o São Bernardo pelo Paulistão

O São Paulo está escalado para a partida contra o São Bernardo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía promoveu mudanças no time e vai mandar a campo uma equipe alternativa, sem Luciano e Calleri. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio.

O treinador fez seis mudanças em relação à escalação que perdeu, de virada, para a Ponte Preta, por 2 a 1, na última quarta-feira, no Morumbis. Igor Vinícius, Alan Franco, Enzo Díaz, Bobadilla, Luciano e Calleri começam no bando de reservas.

Além deles, o volante Alisson foi poupado novamente para estar 100% nas quartas de final da competição. O goleiro Young e o volante Luiz Gustavo seguem como desfalques.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Sabino, Ferraresi e Wendell; Pablo Maia, Marcos Antônio e Oscar; Lucas e André Silva.

?? O Tricolor está escalado! ?? São Bernardo x São Paulo

? Estádio Primeiro de Maio

? São Bernardo do Campo (SP)

? 18h30

? Paulistão (12ª rodada) ? TNT / Max / Uol Play / Nosso Futebol / Zapping TV

? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/3H05kNTecR ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 23, 2025

Por outro lado, o São Bernardo, que vem de empate contra o Portuguesa na última quinta-feira, deixou o goleiro Júnior Oliveira e o atacante Léo Jabá, ambos pendurados, de fora do confronto.

A escalação do Bernô tem: Júnior Oliveira; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Emerson Santos e Anderson Pará; Felipe Azevedo, Guilherme Queiróz e Lucas Rian.

A partida deste domingo vale a liderança dos grupos C e D, para São Paulo e São Bernardo, respectivamente. As duas equipes já estão garantidas na próxima fase e buscam o mando de campo nas quartas de final.

O Tricolor lidera o grupo C, com 15 pontos. Enquanto a equipe do ABC paulista está na ponta do grupo D, com 23 pontos conquistados.