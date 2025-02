São Paulo visita São Bernardo pela vitória para afastar crise e jogar em casa nas quartas

O São Paulo encerra a primeira fase do Campeonato Paulista neste domingo, às 18h30, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A equipe quer vencer, o que já não acontece há cinco jogos. Empatar com o São Bernardo já pode garantir que o time termine a primeira fase na liderança do Grupo C.

Entretanto, um resultado diferente da vitória faz com que seja necessário secar o Novorizontino, que visita o Botafogo, em Ribeirão Preto. A equipe de Eduardo Baptista tem 15 pontos, um a menos que o São Paulo. Se eles vencerem, e o São Paulo não ganhar, os dois times se enfrentarão em Novo Horizonte nas quartas de final.

Já em caso de empate do Novorizontino e derrota são-paulina, pontos e números de vitórias ficariam empatados. Dependeria, então, do saldo de gols de cada time para a definição do mando de campo mata-mata.

O principal reforço do São Paulo está fora de campo. Luis Zubeldía retorna após cumprir suspensão na derrota de virada contra a Ponte Preta, em pleno MorumBis. Apesar de publicamente a diretoria bancar o treinador, há pressão interna e de torcedores para que o técnico deixe o clube. O nome de Fernando Diniz, livre após ser demitido do Cruzeiro, chegou a ser especulado, mas não há nada que indique a mudança na casamata.

Fato é que o cenário não é confortável. O cronograma da semana previa folga na quinta-feira, mas foi ajustado após o revés, com antecipação da reapresentação. Depois do jogo, Oscar admitiu o rendimento ruim: "Faltou um pouco de entrega de todo o time."

Já Calleri foi ainda mais incisivo. "Daqui pra frente precisa melhorar, pois está ficando feio. Tenho vergonha do que aconteceu aqui", desabafou o argentino. Uma conversa do elenco com a comissão técnica antecedeu o treinamento de sexta-feira.

Em paralelo, o São Paulo tenta recolocar nos trilhos o fluxo de caixa do clube. Tornaram-se públicos os atrasos de pagamentos de luvas e premiações a jogadores, o que, segundo eles, não tem interferido no futebol. Ativos nas redes sociais, o presidente Júlio Casares e o diretor de futebol, Carlos Belmonte, não se pronunciaram sobre o tema ou acerca do momento ruim do time.

Em campo, Alisson deve ser desfalque. A comissão técnica já o poupo no último compromisso. O volante não tem lesão constatada, mas há o entendimento de que ele precisa ser preservado para evitar sobrecarga muscular. Ruan, Rodriguinho e Ferreirinha ainda fazem trabalhos de recuperação e estão fora.

Do outro lado, o São Bernardo também tem a classificação garantida e busca a primeira colocação, mas no Grupo D, do Palmeiras. A vitória garante a liderança. Empate ou derrota faz com que o time torça contra a Ponte Preta, que recebe o Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X SÃO PAULO

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Arthur; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Bobadilla; Lucas e Oscar; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).