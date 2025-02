São Paulo pode terminar primeira fase com sua 2ª pior campanha no Paulista desde 2014

O São Paulo encerra a fase de grupos do Campeonato Paulista neste domingo, às 18h30 (de Brasília), diante do São Bernardo, no Estádio 1º de maio. Em caso de derrota, o Tricolor vai terminar a primeira fase com sua segunda pior campanha em nove anos.

A primeira fase do Campeonato Paulista é disputada com quatro grupos de quatro times e 12 rodadas, desde 2017. Nesse período, a pior campanha do São Paulo no formato foi em 2019, quando terminou na 2ª posição do grupo D, com apenas 15 pontos conquistados.

Foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas, em 12 rodadas. Na ocasião, o Tricolor ainda conseguiu chegar até a final do Paulistão, quando foi derrotado pelo Corinthians.

Em 2025, após 11 jogos, o São Paulo tem 16 pontos conquistados e lidera o grupo C. A equipe do técnico Luis Zubeldía tem quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Se o Tricolor for superado pelo São Bernardo, vai atingir a segunda pior campanha do clube na primeira fase nesse formato.

Se empatar neste domingo, o Tricolor vai igualar a campanha de 2018, quando também terminou com 17 tentos. Mesmo com vitória sobre o São Bernardo, o São Paulo vai terminar a primeira fase do Paulista com 19 pontos, sua terceira pior campanha na competição desde 2017.

Além disso, o Tricolor precisa vencer o Bernô para garantir a liderança do grupo C e o mando de campo nas quartas de final do Paulistão. Em caso de tropeço, vai precisar torcer contra o Novorizontino, que encara o Botafogo-SP, também às 18h30. A equipe de Novo Horizonte é a vice-líder da chave, com 15 tentos.

Confira o ranking das piores campanhas do São Paulo na primeira fase do Paulistão desde 2017

2019: 15 pontos em 12 jogos, 2º lugar do grupo D

2018: 17 pontos em 12 jogos, 1º lugar do grupo B

2017: 20 pontos em 12 jogos, 1º lugar do grupo B

2020: 21 pontos em 12 jogos, 1º lugar do grupo C

2024: 22 pontos em 12 jogos, 1º lugar do grupo D

2022: 23 pontos em 12 jogos, 1º lugar do grupo B

2023: 23 pontos em 12 jogos, 1º lugar do grupo B

2021: 27 pontos em 12 jogos, 1º lugar do grupo B