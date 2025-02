São Paulo bate o São Bernardo, volta a vencer e garante 1º lugar do grupo no Paulistão

O São Paulo visitou o São Bernardo, neste domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. Com dois gols de André Silva e um de Arboleda, o Tricolor venceu por 3 a 1 e garantiu a primeira posição do grupo C. Fabrício Daniel, de pênalti, descontou para o time da casa.

Com o resultado, o São Paulo garante a liderança do grupo C, com 19 pontos, um a mais que o vice-líder Novorizontino. A equipe do técnico Luis Zubeldía também encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição. Por outro lado, o São Bernardo, apesar da derrota, fica na liderança do grupo D, com 23 pontos, por conta da derrota da Ponte Preta.

Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo final de semana (dias 1 e 2 de março), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo recebe o Novorizontino, no Morumbis. O São Bernardo encara o Palmeiras, no Estádio 1º de Maio.

FIM DE JOGO! VITÓRIA DO TRICOLOR EM SÃO BERNARDO! #SBExSPFC (1-3) ?? André Silva

O Jogo

A primeira grande chance da partida foi do São Paulo, aos dez minutos de jogo. Após cobrança de escanteio de Oscar, Sabino desviou de cabeça e André Silva finalizou, obrigando o goleiro Júnior Oliveira a fazer grande defesa a queima-roupa.

O Tricolor seguiu dominando as ações ofensivas e não demorou muito para abrir o placar. Oscar recebeu na entrada da área e levantou na medida para André Silva, que cabeceou no cantinho, sem chances para o goleiro, aos 19 minutos.

Três minutos depois, o São Paulo chegou com perigo mais uma vez. André Silva recebeu lançamento no campo de ataque, mas acabou desarmado. Lucas ficou com a sobra, bateu forte e acertou a trave direita do gol do São Bernardo.

Após boa jogada pelo lado esquerdo, Wendel recebeu de Oscar e rolou para André Silva apenas ter o trabalho de completar para dentro do gol, aos 31 minutos.

Já no segundo tempo, Cédric Soares derrubou Helder Maciel dentro da área e a árbitra anotou pênalti para o São Bernardo. Fabrício Daniel foi o encarregado da cobrança e descontou para o time da casa, aos 11 minutos.

André Silva até balançou as redes mais uma vez, aos 20 minutos, mas o gol foi anulado por posição irregular do atacante, após revisão do VAR. Aos 32, Ferraresi recebeu na entrada da área e bateu rasteiro. A bola desviou no meio do caminho e quase matou o goleiro Júnior Oliveira, que conseguiu se recuperar no lance e salvou em cima da linha.

Nos acréscimos, após vacilo da zaga do São Bernardo, Ferraresi cruzou e Calleri furou. Robert Arboleda aproveitou a sobra e marcou o terceiro do São Paulo, aos 47 minutos.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO 1 X 3 SÃO PAULO

Data: 22 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)



Árbitro: Mariana Nanni Batalha



Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Thiago Eduardo Peixoto



Cartões amarelos: São Bernardo: Augusto (aos 15? do 1º tempo)/São Paulo: Lucas (aos 27? do 1º tempo) e Damián Bobadilla (aos 14? do 2º tempo)



Gols: São Paulo: André Silva (aos 19? do 1º tempo e aos 31? do 1º tempo) e Robert Arboleda (aos 47? do 2º tempo)

SÃO BERNARDO: Júnior Oliveira; Helder Maciel, Matheus Salustiano e Augusto (Fabrício Daniel); Rodrigo Ferreira (Hugo Sanches), Lucas Lima, Emerson Santos e Anderson Pará; Felipe Azevedo (Rodolfo), Guilherme Queiróz (Romisson) e Lucas Rian (Echaporã)



Técnico: Ricardo Catalá

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Robert Arboleda, Sabino, Ferraresi e Wendell (Patryck); Pablo Maia (Damián Bobadilla), Marcos Antônio e Oscar (Erick); Lucas (Luciano) e André Silva (Calleri)



Técnico: Luis Zubeldía