Misto do São Paulo dá conta do recado e garante a ponta e mando no Paulista

O São Paulo venceu o São Bernardo por 3 a 1 na tarde deste domingo (23), no estádio 1º de Maio, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.

Os gols foram marcados por André Silva, duas vezes, Arboleda e Fabrício Daniel. O Tricolor abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e viu o adversário diminuir de pênalti. No fim, Arboleda ampliou.

Zubeldía poupou seis considerados titulares e mudou a formação para o jogo. O treinador escalou o time com três zagueiros e sem Alan Franco, Enzo Díaz, Igor Vinícius, Alisson, Calleri e Luciano.

Com o resultado, o São Paulo carimbou o primeiro lugar do grupo e terá a vantagem de ser mandante no jogo das quartas de final. O duelo será contra o Novorizontino no Morumbis no próximo fim de semana.

O Tricolor terá a semana livre para treinar antes do jogo mata-mata do estadual. Dia e horário serão definidos pelas Federação Paulista em evento nesta segunda-feira.

Lances Importantes

Salvou! Aos 10 minutos, Oscar cobrou escanteio aberto, Arboleda tocou de cabeça e a bola desviou e se ofereceu no meio da pequena área. André Silva chegou batendo, mas o goleiro Júnior Oliveira saiu abafando e fez grade defesa.

Pra fora! Aos 16, Oscar cobrou falta na área e encontrou a cabeça de Arboleda. O zagueiro testou firme, mas a bola passou ao lado do gol do São Bernardo.

1x0. Aos 19, mais uma vez Oscar colocou na cabeça de um são-paulino, mas dessa vez a bola foi para as redes. O camisa 8 recebeu de Cédric na intermediária pela direita e cruzou na primeira trave para André Silva desviar e vencer Júnior Oliveira.

Na trave! Aos 22, André Silva foi lançado, invadiu a área, tentou cortar dois zagueiros, mas bateu travado. Na sobra, a bola se ofereceu para Lucas soltar a bomba e carimbar a trave direita do São Bernardo.

2x0. Aos 31, o São Paulo ampliou. Oscar recebeu pelo centro, esperou a ultrapassagem de Wendell pela esquerda e colocou na medida para o lateral chegar cruzando rasteiro com perfeição para André Silva chegar batendo e balançar as redes novamente.

2x1. Aos 11 da segunda etapa, Fabrício Daniel diminuiu o marcador cobrando pênalti. A árbitra Marianna Nanni Batalha entendeu como infração o toque de Cédric em Rodolfo e apontou a marca da cal. Fabrício Daniel cobrou no estilo paradinha e deslocou Rafael.

Impedido. Aos 19 da segunda etapa, Lucas fez boa jogada pela direita, foi ao fundo e cruzou rasteiro na medida para André Silva escorou para as redes, mas o centroavante estava à frente da linha da bola e o VAR flagrou o impedimento.

Salvou! Aos 32, Ferraresi recebeu na entrada da área e bateu para o gol. A bola desviou na zaga e quase matou o goleiro Júnior Oliveira, que conseguiu voltar e se esticou todo para evitar o gol já quase em cima da linha.

3x1. Já nos acréscimos no segundo tempo, escanteio cobrado na área e a bola sobrou do outro lado. Ferraresi jogou rasteiro para o meio, Calleri tentou girar batendo, mas furou e a bola sobrou para Arboleda concluir em gol.

Ficha Técnica

São Bernardo 1 x 3 São Paulo

Campeonato Paulista - 12ª rodada

Data: 23/02/2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo-SP

Árbitra: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Anderson de José Moraes Coelho e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Amarelos: Augusto; Lucas, Bobadilla

Gols: André Silva (19'/1ºT e 31'/1ºT) e Arboleda (48'/2ºT); Fabrício Bruno (11'/2ºT)

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio e Wendell (Patryck); Oscar (Erick), Lucas (Luciano) e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía

São Bernardo: Júnior Oliveira, Helder, Matheus Salustiano e Augusto (Fabrício Daniel); Rodrigo Ferreira (Felipe Azevedo), Emerson Santos, Lucas Lima e Pará; Felipe Azevedo (Rodolfo), Guilherme Queiroz (Romisson) e Lucas Rian. Técnico: Ricardo Catalá