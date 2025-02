Santos terá João Paulo titular contra a Inter de Limeira pelo Paulistão; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar a Inter de Limeira, fora de casa, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A grande novidade é João Paulo.

O goleiro, que passou por uma grave lesão em 2024, voltará a jogar após nove meses. Ele assume a vaga de Gabriel Brazão, com lombalgia. De resto, o técnico Pedro Caixinha manteve a base do último compromisso.

Assim, o Peixe entra em campo com: João Paulo; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho e Guilherme.

Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito) são desfalques. Rollheiser e Deivid Washington ficam de foram pois não estão inscritos.

Do outro lado, o técnico Márcio Fernandes escalou a Inter de Limeira com: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Carlão e Juan Tavares; Flávio, Ramon, Lucas Buchecha, Albano e Ruan Ribeiro; Ronie Carillo.

A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).