Santos tem o confronto mais fácil nas quartas de final, diz Vitão

Mesmo diante de um adversário de Série A - o Red Bull Bragantino -, o Santos é a equipe com favoritismo mais claro nas quartas de final, opinou Vitor Guedes, no Fim de Papo, neste domingo (23).

Para o comentarista, não há nenhuma zebra entre os classificados e o único resultado inesperado da fase de grupos foi o São Bernardo se classificar à frente do Palmeiras — os dois clubes se enfrentam em uma das quartas de final, com mando do time do ABC. Além dos já citados, Corinthians x Mirassol e São Paulo x Novorizontino completam os duelos da próxima fase.

São confrontos bem equilibrados. Não tem nenhuma barbada, nenhuma 'teta' - aquele adversário que você já sabe que vai [cair]. [...] Acredito que são quatro confrontos equilibrados. Acredito que o confronto mais fácil, por incrível que pareça é o do Santos. é um confronto de Série A, mas o Santos é bem favorito na Vila Belmiro.

Vitor Guedes

