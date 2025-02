Rosto conhecido pode ser um dos responsáveis por "salvar" o Palmeiras no Paulistão

A 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista promete fortes emoções, com definições importantes em aberto para grandes clubes do estado, dentre eles o Palmeiras, que já não depende apenas de si mesmo para avançar na competição e pode precisar contar com a ajuda de um rosto conhecido.

Para se classificar às quartas de final do Paulistão, o Verdão, que se encontra com 20 pontos, na terceira colocação da Chave D, deve derrotar o Mirassol fora de casa e torcer para a Ponte Preta, que tem 22, empatar ou perder para o RB Bragantino na condição de mandante.

Um dos destaques do Massa Bruta é Jhon Jhon, que passou pelas categorias de base e atuou no elenco profissional do próprio Alviverde por três temporadas. Apenas em 2025, o atleta de 22 anos registra um gol e duas assistências em nove compromissos pelo RB Bragantino e pode ser um dos protagonistas da equipe para alcançar o resultado positivo.

Natural de Vitória-ES, Jhon Jhon chegou ao Palmeiras em 2021 para a categoria sub-20 após se destacar pelo Primavera, clube do interior de São Paulo. O meia, inclusive, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, a primeira da história do Alviverde.

No ano seguinte, o jovem atleta viveu seu ano com maior minutagem no Verdão ao disputar 32 jogos, sendo dois no Campeonato Paulista e 20 no Brasileirão. No entanto, em 2024, perdeu espaço e deixou o Alviverde com 46 partidas disputadas, duas assistências e cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Todas as partidas ocorrem simultaneamente, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).