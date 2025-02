Romero reforça união no Corinthians, mas cobra: 'Não dá para desligar'

Romero marcou os dois gols do Corinthians no empate por 2 a 2 contra o Guarani, neste domingo (23), pelo Campeonato Paulista 2025. O paraguaio reforçou que o elenco está unido e cobrou mais atenção para não perder pontos importantes.

O que aconteceu

O atacante falou após o empate contra o Guarani sobre a equipe ter "desligado" e, por isso, sofrido a virada para o Bugre em casa: "A gente queria fechar os três pontos aqui na frente da nossa torcida, se despedir da primeira fase do Paulistão ganhando, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Vale de aprendizado tudo o que aconteceu hoje, não dá para desligar um minuto".

"A gente vai trabalhar essa semana para ter um jogo importante na quarta-feira (26)", disse Romero, se referindo à partida contra o Universidad Central-VEN, pela segunda fase preliminar da Libertadores. "Depois tem o mata-mata também do Paulistão, que a gente está bem. A gente está unido, confiante. Mas, como falei, essas coisas de desligar esses minutos no jogo não dá para fazer".

Romero também descreveu como objetivo atingido do Corinthians a liderança na tabela geral do Paulistão: "Era o nosso objetivo de ficar no primeiro lugar em geral. Hoje a gente conseguiu, vai ser bom para a gente, vai ter o mata-mata aqui na Arena, a gente sabe que é muito forte".

