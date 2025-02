Romero lamenta empate do Corinthians e cobra concentração antes de jogo decisivo pela Libertadores

De olho na Libertadores, o Corinthians utilizou reservas e só empatou com o Guarani neste domingo, na Neo Química Arena, por 2 a 2. Apesar do tropeço em casa, o Timão, já classificado, assegurou a primeira colocação geral da primeira fase do Campeonato Paulista. Autor dos dois gols da equipe alvinegra, o atacante Ángel Romero lamentou o resultado e cobrou concentração antes do duelo decisivo contra a Universidad Central

"A gente queria os três pontos com nossa torcida, se despedir da primeira fase do Paulistão ganhando. Mas, infelizmente não conseguimos. Vale de aprendizado. Não podemos desligar nenhum minuto. Vamos trabalhar bastante nesta semana, temos um jogo importante nesta quarta-feira. Depois já vem o mata-mata do Paulistão", disse o paraguaio à Cazé TV.

"O grupo está unido, estamos confiantes. Mas não podemos desligar do jogo, vamos arrumar isso. Era nosso objetivo ficar no primeiro lugar geral. Vai ser bom para nós, vamos jogar o mata-mata aqui na Arena, onde somos muito fortes. Não dá para desligar do jogo, qualquer jogo. Vamos trabalhar para classificar na Libertadores e depois lutar pelo mata-mata", acrescentou.

A equipe do Parque São Jorge encerra a primeira fase como líder do Grupo A do Estadual, com 26 pontos conquistados.

O adversário do Corinthians nas quartas de final será o Mirassol, segundo colocado da chave com 16 pontos. A data do duelo será definida no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira.

O próximo compromisso do Timão está agendado para quarta-feira, diante da Universidad Central, pela volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. Na ida, o time alvinegro decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.