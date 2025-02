Bragantino elimina Ponte Preta e encara o Santos nas quartas do Paulistão

Neste domingo (23), pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino visitou a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli e venceu por 2 a 0, com gols de Jhon Jhon e Lucas Evangelista.

Com o resultado positivo, o Massa Bruta alcançou 17 pontos e avançou às quartas de final em segundo lugar do Grupo B. Agora, a equipe de Bragança Paulista irá encarar o líder Santos, que bateu a Inter de Limeira e chegou a 18 somados.

A Ponte Preta, por sua vez, ficou com os mesmos 22 e caiu para a terceira colocação do Grupo D, após ser ultrapassada pelo Palmeiras. Deste modo, a Macaca se despediu do Paulistão.

O duelo entre Red Bull Bragantino e Santos deve acontecer no próximo dia 1º ou 2 de março.

Os gols

O placar foi aberto logo no primeiro minuto de jogo, com Jhon Jhon. O atleta dominou o passe de Isidro Pitta fora da área e finalizou. A bola ainda desviou na defesa adversária antes de balançar as redes.

Já aos 30, Lucas Evangelista ampliou. O atleta deslocou muito bem o goleiro Diogo Silva na cobrança de pênalti.

