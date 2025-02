Vini marca, Real Madrid vence e iguala Barcelona na liderança do Espanhol

Neste domingo (23), o Real Madrid recebeu o Girona no Santiago Bernabéu em busca de retomar a liderança do Campeonato Espanhol, perdida no sábado, com as vitórias de Barcelona e Atlético de Madrid, e venceu por 2 a 0.

Os madridistas confirmaram sua vitória por 2 a 0, primeiro com gol de Modric, na primeira etapa; Na segunda etapa, foi a vez de Vinícius Júnior marcar para o clube da capital;

Na classificação, o Real Madrid alcançou a pontuação do líder Barcelona, com 54 pontos, mas perde do rival no saldo de gols, e portanto, é o vice-líder. O Girona, por sua vez, é o 12º colocado, com 31 pontos;

Na próxima rodada de La Liga, o Real Madrid viaja para Sevilha, no próximo sábado (1), para enfrentar o Betis, enquanto o Girona recebe em casa, também no sábado (1), o Celta de Vigo.

No meio de semana, os madridistas irão atuar fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, diante da Real Sociedad, na quarta (26), às 17h30 (horário de Brasília);

Como foi o jogo

Desde o início, em busca da possibilidade de se igualar na liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid partiu pra cima do adversário, que se defendia como podia nos primeiros minutos para tentar uma melhor sorte. Com o controle da posse de bola, o time merengue trocava passes no campo adversário. E aos poucos, o time comandado por Carlo Ancelotti procurava fazer o goleiro Gazzaniga trabalhar, apesar de não sofrer grandes ameaças.

No meio da primeira etapa, a equipe comandada por Míchel até conseguiu algumas chances que faziam o goleiro Courtois trabalhar, mas a tendência do jogo, com ataques rápidos, na primeira etapa, permanecia nas mãos do time madridista, que parecia o senhor de seu próprio destino. Mas logo o time da casa colocaria as coisas no lugar com gol de seu ídolo veterano e capitão do time, Luka Modric, com um incrível voleio.

Na etapa complementar, a tendência de jogo do Real Madrid se mantinha, com um alto controle da posse de bola e a busca pelas ações ofensivas, ainda que em um primeiro momento, não rendessem em lances concretos que ameaçassem o gol da equipe adversária no confronto importante para a equipe da capital. Mas, logo, algumas oportunidades foram aparecendo para a equipe de Carlo Ancelotti.

Apesar do domínio, aos poucos, Michel foi tentando fazer o Girona mostrar sua cara com as substituições. Mas com o jogo tão controlado pelo time da casa, era difícil a criação, ainda que o Real Madrid não impusesse um forte ritmo com criação de chances, em um ritmo um pouco mais lento que o de costume, em meio à sequência de jogos, mas o suficiente para ampliar a vantagem, com uma jogada rápida que resultou no gol de Vinícius Júnior, e vencer, mesmo com a maratona da temporada.

Gols e destaques

Arnau Martínez cria: Aos 5 minutos, após bate rebate em escanteio ocorrido na área madridista, Tsygankov tentou o cruzamento, Martínez buscou o lance e finalizou para grande defesa de Courtois.

Mbappé ameaça: Aos 6 minutos, em jogada de contra-ataque puxada por Vinícius Júnior, o brasileiro lançou Mbappé, que dentro da área, tirou do marcador e bateu forte, mas Gazzaniga fez grande defesa.

Brahim chuta dentro da área: Aos 28 minutos, em jogada pelo meio, Modric viu Brahim Díaz passando pelo lado direito, o espanhol driblou Blind e invadiu a área, para então, chutar forte, mas Gazzaniga fez uma grande defesa.

Tsygankov aparece: Aos 31 minutos, o Girona assustou quando o ucraniano Tsygankov recebeu dentro da área um cruzamento de Danjuma, mas finalizou por cima do gol.

Modric abre o placar (1x0): Aos 40 minutos, após rebatida em cobrança de escanteio, a bola saiu da área defendida pelo Girona, e sobrou para Modric, que matou no peito, e sem deixar a bola cair, chutou de voleio, com a bola indo no ângulo de Gazzaniga, que se esticou todo e não pôde impedir o gol.

Vinícius Jr. tenta com efeito: Aos 13 minutos do segundo tempo, Vinícius Júnior recebeu o passe em um lance pela esquerda, cortou pro meio, preparou o ângulo correto e chutou, mas a bola foi com efeito no travessão de Gazzaniga e saiu por cima do gol.

Tchouameni cabeceia: Aos 20 minutos, Modric cobrou falta da direita e cruzou pro meio da área. O passe encontrou Tchouameni, que cabeceou, mas a bola foi por cima do gol.

Vini Jr. perde chance: Aos 28 minutos, Vinícius Júnior foi lançado em velocidade pela esquerda, e ao seu estilo, o brasileiro driblou pro meio em velocidade, cortou e chutou forte, mas a bola foi por cima do gol.

Mbappé finaliza: Aos 33 minutos, após receber um longo lançamento do lado direito, Mbappé alcançou o passe, ganhou do zagueiro, invadiu a área e chutou forte, mas Gazzaniga fez grande defesa.

Vini Jr. decide (2x0): Aos 38 minutos, em contra-ataque pelo lado esquerdo, começou uma troca de passes entre as estrelas do Madrid: primeiro, Mbappé lançou Vinícius Júnior, o brasileiro devolveu a bola para o francês, que carregou pela esquerda e só viu Vini passar entre os zagueiros para tocar a bola novamente. Com um toque só, Vinícius tirou do goleiro e chutou para marcar o segundo.

Rodrygo tem chance: Aos 44 minutos, em jogada pelo lado direito, Camavinga chegou próximo a área e cruzou rasteiro pro meio, e encontrou Rodrygo livre. O brasileiro chutou, mas a bola foi por cima do gol de Gazzaniga.

Ficha técnica

Real Madrid 2 x 0 Girona

Competição: 25ª rodada do Campeonato Espanhol 2024-2025

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Assistentes: Guadalupe Porras Ayuso e Alejandro Esteves Iglesias

VAR: Mario Melero López

Amarelos: Krejci, Solís

Gols: Modric (40/1º), Vinícius Júnior (38/2º)

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Alaba (Camavinga), Mendy; Tchouameni, Modric (Rudiger), Brahim Díaz (Ceballos); Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti

Girona: Gazzaniga; David López, Krejci, Blind; Arnau Martinez, Romeu (Solís), Ivan Martin (Bryan Gil), Gutiérrez (Miovski); van de Beek (Arthur); Tsygankov, Danjuma (Asprilla). Técnico: Míchel