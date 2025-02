Rafael Matos e Marcelo Melo são campeões de duplas no Rio Open 2025

O Rio Open de tênis consagrou a primeira dupla 100% brasileira campeã do torneio. Neste sábado, Rafael Matos e Marcelo Melo conquistaram o título da edição 2025 e levantaram a torcida que compareceu ao complexo no Jockey Club Brasileiro, na capital carioca.

Na decisão, os brasileiros venceram os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martinez. Determinados em quadra, Matos e Melo fecharam a partida em 2 sets 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

O TÍTULO DE DUPLAS DO RIO OPEN É 100% BRASILEIRO PELA PRIMEIRA VEZ! ?? ?? Matos/Melo ?? vencem Martinez/Munar 6/2 7/5 e são os grandes campeões do Rio Open 2025 ?#RioOpen pic.twitter.com/P5C5roFbX5 ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 23, 2025

No ano passado, Rafael Matos havia sido campeão no Rio Open, mas formando dupla com o colombiano Nicolás Barrientos. Marcelo Melo disputou a sua terceira decisão do torneio - acumulava dois vices na capital carioca.

Matos e Melo já vinham em grande fase na semana anterior do Rio Open. No ATP 250 de Buenos Aires, eles bateram na trave na briga pelo título e ficaram com o vice-campeonato.

Decisão neste domingo

A final da chave de simples do Rio Open será disputada entre o argentino Sebastian Baez - atual campeão - e o francês Alexandre Muller. A partida será neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília).