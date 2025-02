Presidente do Olympique de Marselha acusa arbitragem francesa de corrupção; federação reage

Depois de o Real Madrid detonar uma crise no futebol espanhol com duras críticas à arbitragem e à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em uma carta aberta, o presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, acusou os árbitros franceses de corrupção em um amargo discurso depois da derrota de sua equipe por 3 a 0 para o Auxerre, pelo Campeonato Francês, neste sábado.

Longoria se mostrou profundamente frustrado após a quinta derrota do Olympique na liga nacional, que pode deixar o vice-líder 13 pontos atrás do Paris Saint-Germain, caso o time da capital derrote o Lyon neste domingo. Não foi a primeira vez que o clube de Marselha reclama, mas nunca havia ido tão longe nas acusações.

O dirigente não aceitou a expulsão de Derek Cornelius, quando sua equipe perdia por 1 a 0, nem um suposto pênalti sobre Quentin Merlin, ignorado pelo juiz Jérémy Stinat. O zagueiro brasileiro Jubal marcou mais dois gols para o Auxerre nos 15 minutos finais da partida.

"Não há justificativa, temos de ser justos em tudo. Há pênalti sobre o Merlin, ouvi quatro árbitros europeus que me disseram que devia ter sido assinalado pênalti. Está tudo feito. É um campeonato de m...", irritou-se Longoria. "Se o Marselha tiver uma proposta para a Superliga, deixamos o Campeonato Francês imediatamente. É a verdadeira corrupção", acusou, referindo-se à proposta da criação de uma Superliga europeia com 96 clubes em quatro divisões.

O técnico Roberto De Zerbi admitiu que sua equipe não jogou bem, mas considerou a expulsão "escandalosa". "O árbitro não estava sereno durante a partida", disse De Zerbi à DAZN. "Talvez controvérsias passadas tenham influenciado suas decisões. Nenhum dos árbitros estava à altura de um jogo deste nível. Espero que o cartão vermelho de Cornelius não seja visto fora da França porque dá uma imagem ruim do futebol francês."

Neste domingo, Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), defendeu a arbitragem e reagiu às críticas de Pablo Longoria. O sindicato dos árbitros (SAFE) afirmou que pedirá uma investigação e que moverá ações judiciais por difamação.

"Condeno nos termos mais fortes possíveis as observações feitas pelo presidente e pelos dirigentes do Olympique de Marselha contra a arbitragem francesa em geral e o árbitro da partida de ontem, Jérémy Stinat, em particular, a quem ofereço meu total apoio", disse Diallo, em um comunicado. "Colocar em dúvida a integridade dos nossos árbitros é difamatório, inaceitável e repreensível", acrescentou.