Caixinha cita Messi e diz que ajudará Neymar na 'causa seleção' para 2026

O técnico Pedro Caixinha rasgou elogios à qualidade de Neymar após a vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, neste domingo (23). O português comparou o camisa 10 e a seleção brasileira a Lionel Messi e a Argentina, na campanha do título mundial de 2022.

Projeto Copa 2026. "Neymar é um gênio do futebol, mas é uma pessoa muito humilde, de fácil relacionamento. Ele quer ganhar e competir. Temos ele no Santos como uma causa. Ele poderia estar em outros patamares do futebol mundial. Isso representa muito a relação dele com o Santos, o amor que ele tem pelo Santos, a zona de confronto que ele encontrou aqui. Fizemos dele uma causa. A causa Santos. Temos que dar tudo para que ele seja feliz, para que ele esqueça os últimos dois anos e que seja uma causa Brasil para 2026. Ele tem isso na cabeça. Ele quer recuperar sua felicidade, seu bom futebol e ajudar o Brasil em sua última Copa, possivelmente".

Recordando Messi em 2022. "A Argentina fez isso com o Messi [na conquista do último Mundial]. O Brasil deve fazer isso com o Neymar. Nossa responsabilidade é ajudar ele crescer, que ele sinta confiança, alegria, que queria jogar e desequilibrar. Se encontrar aqui, vai encontrar na seleção. As coisas podem acontecer".

Sobre conhecer os jogadores do Red Bull Bragantino. Sim, ajuda, conheço alguns jogadores. Em dois anos chegamos em duas semifinais, ano passado eliminados pelo próprio Santos. É uma equipe diferente, tem atletas diferentes, nós não os enfrentamos porque estávamos no mesmo grupo. E conheço bem alguns jogadores, conheço aquela casa, eles entram com o pensamento também de ganhar, vai ser um jogo muito difícil.

Tempo de descanso e semana livre. Depois de 37 dias de competição, 12 jogos, esses 2 dias livres que teremos serão muito importantes. Tivemos momentos diferentes, mas nesse ciclo de 4 jogos que mostramos crescimento (últimos 4), foram muito importantes, e vencer fora de casa pela primeira vez também foi importante.

Jogar as quartas em São Paulo. Essa decisão cabe a diretoria, não falamos ainda nada nesse sentido. Sabemos que em termos de calendário, sabemos que deve ser domingo, e nesse sentido temos mais um dia de preparação para o jogo. É uma equipe diferente da que era quando saí, é um time que vem bem nesses últimos jogos, venceu bem a Ponte Preta fora de casa, e vamos ter tempo de analisar o adversário e preparar nossos comportamentos, reforçar nossos comportamentos em treinos e do que esse jogo vai exigir do nosso time em estratégia.

