Paulistão: 15 dos 16 times têm motivação extra na última rodada; entenda

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, que ocorre a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo (23), tem motivação extra para 15 dos 16 times participantes.

Vale (e vale muito)

Apenas o Botafogo-SP, que faz parte do Grupo A, joga para "cumprir tabela" e se despedir do Estadual. O time de Ribeirão Preto confirmou a permanência na elite, mas não tem qualquer chance de avançar às quartas de final.

Todos os outros 15 clubes usarão a última rodada para cumprir objetivos relevantes, seja por classificação, pontuação para melhor campanha ou luta contra o rebaixamento.

A fase de grupos terminará com oito classificados e dois rebaixados. O campeonato terá continuidade, já na fase eliminatória, no próximo fim de semana (dias 1 e 2 de março).

Veja o que está em jogo para cada clube

Corinthians (grupo A): pode garantir a melhor campanha geral com um empate

pode garantir a melhor campanha geral com um empate Mirassol (grupo A): pode consolidar a 4ª melhor campanha e ter mando de campo em eventual semifinal.

pode consolidar a 4ª melhor campanha e ter mando de campo em eventual semifinal. Inter de Limeira (grupo A): luta contra o rebaixamento e precisa de uma vitória para sonhar com a permanência

luta contra o rebaixamento e precisa de uma vitória para sonhar com a permanência Santos (grupo B): garante a classificação com um empate

garante a classificação com um empate Bragantino (grupo B): garante, com uma vitória, a classificação sem qualquer combinação

garante, com uma vitória, a classificação sem qualquer combinação Guarani (grupo B): precisa vencer e torcer para uma combinação de resultados para classificar

precisa vencer e torcer para uma combinação de resultados para classificar Portuguesa (grupo B): precisa vencer e torcer para uma combinação de resultados para classificar

precisa vencer e torcer para uma combinação de resultados para classificar São Paulo (grupo C): garante, com vitória, a 1ª posição da chave sem qualquer combinação

garante, com vitória, a 1ª posição da chave sem qualquer combinação Novorizontino (grupo C): precisa pontuar e contar com tropeço do São Paulo para ficar em 1° da chave

precisa pontuar e contar com tropeço do São Paulo para ficar em 1° da chave Noroeste (grupo C): luta contra o rebaixamento e garante a permanência com uma vitória

luta contra o rebaixamento e garante a permanência com uma vitória Água Santa (grupo C): luta contra o rebaixamento e precisa de uma vitória para sonhar com a permanência

luta contra o rebaixamento e precisa de uma vitória para sonhar com a permanência São Bernardo (grupo D): garante, com a vitória, a 1ª posição da chave e pode ficar com melhor campanha geral

garante, com a vitória, a 1ª posição da chave e pode ficar com melhor campanha geral Ponte Preta (grupo D): briga ponto a ponto pela classificação com o Palmeiras

briga ponto a ponto pela classificação com o Palmeiras Palmeiras (grupo D): precisa pontuar para sonhar com a classificação

precisa pontuar para sonhar com a classificação Velo Clube (grupo D): garante a permanência pontuando ou até perdendo -- desde que haja combinação de resultados

Como está a classificação do Grupo A?

Corinthians: 26 pontos (8 vitórias e saldo +7)* Mirassol: 16 pontos (5 vitórias e saldo +1)* Botafogo-SP: 11 pontos (2 vitórias e saldo -4) Inter de Limeira: 7 pontos (0 vitória e saldo -7)

* já classificados

Como está a classificação do Grupo B?

Santos: 15 pontos (4 vitórias e saldo +3) Bragantino: 14 pontos (4 vitórias e saldo -1) Guarani: 12 pontos (3 vitórias e saldo 0) Portuguesa: 12 pontos (2 vitórias e saldo -1)

Como está a classificação do Grupo C?

São Paulo: 16 pontos (4 vitórias e saldo 3)* Novorizontino: 15 pontos (3 vitórias e saldo 1)* Noroeste: 7 pontos (1 vitória e saldo -7) Água Santa: 7 pontos (1 vitória e saldo -12)

* já classificados

Como está a classificação do Grupo D?

São Bernardo: 23 pontos (7 vitórias e saldo +5)* Ponte Preta: 22 pontos (6 vitórias e saldo +6) Palmeiras: 20 pontos (5 vitórias e saldo +10) Velo Clube: 10 pontos (saldo -4)

* já classificado

Veja os jogos da rodada final (domingo, 18h30)

Mirassol x Palmeiras

Ponte Preta x Bragantino

São Bernardo x São Paulo

Velo Clube x Água Santa

Botafogo-SP x Novorizontino

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Inter de Limeira x Santos

