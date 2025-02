Lusa na Série D, Água Santa rebaixado e mais: o 'lado B' do Paulistão

O fim da fase de grupos do Paulistão, embora não represente o encerramento do campeonato para todos os 16 participantes, já definiu caminhos, incluindo os classificados para o mata-mata, quem luta pelo título, os que garantiram vaga na Série D do Brasileirão e passarão a ter um calendário nacional, além dos dois rebaixados.

Água Santa e Inter de Limeira foram rebaixados e disputarão a segunda divisão do futebol paulista em 2026. Vale lembrar que, em 2023, há menos de dois anos, o Netuno de Diadema disputava a final do Paulistão, terminando na segunda posição.

Mais longe dos holofotes, alguns têm muito a comemorar. Portuguesa, Velo Clube e Noroeste garantiram vagas na Série D do Brasileirão e passarão a ter calendário nacional em 2026.

As duas equipes do interior paulista que se juntam à Lusa na quarta divisão nacional no próximo ano vieram da Série A2 do Paulistão em 2024.

Corinthians, Mirassol, Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo e Palmeiras seguem vivos na competição e disputarão as quartas de final, em jogos únicos nas casas dos clubes de melhor campanha. Veja os confrontos e mandos das quartas.

A Federação Paulista de Futebol deverá divulgar nesta segunda-feira (24) as datas e horários das quartas de final, previstas para o próximo fim de semana, com jogos entre 1º e 3 de março.

