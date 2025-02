Paulistão não tinha os quatro grandes nas quartas de final desde 2020

O Campeonato Paulista de 2025 volta a ter os quatro times grandes nas quartas de final, algo que não acontecia desde a edição de 2020.

O que aconteceu

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estão classificados para a próxima fase da competição estadual de 2025, assim como Mirassol, Red Bull Bragantino, Novorizontino e São Bernardo. Nas quatro edições anteriores, porém, não foi assim.

O Santos ficou fora da fase de mata-mata em três edições consecutivas: 2021, 2022 e 2023. Já o Corinthians foi o desfalque dos times grandes na temporada passada.

Em 2021, o Santos foi o terceiro do seu grupo, ficando atrás de Mirassol e Guarani. O Leão Caipira chegou às semifinais, mas acabou goleado pelo São Paulo, futuro campeão.

Em 2022, o Peixe voltou a decepcionar. Foi mais uma vez o terceiro colocado, com campanha inferior à do Red Bull Bragantino e Santo André. O Palmeiras foi o campeão após passar pelo time de Bragança Paulista nas semifinais e vencer o São Paulo na decisão.

Em 2023, o time do litoral ficou atrás de Bragantino, mais uma vez, e Botafogo-SP. A equipe de Bragança voltou a jogar as semifinais, mas perdeu do Água Santa, derrotado pelo Palmeiras na grande decisão.

Já em 2024, foi o Corinthians quem não passou da primeira fase. O Timão foi eliminado após ser o terceiro colocado de sua chave, atrás de Bragantino e Inter de Limeira. O campeão mais uma vez foi o Palmeiras, que bateu o Santos na final.

O Palmeiras chegou a flertar com a eliminação na atual edição, mas se recuperou na reta final e se classificou com a segunda posição do Grupo D, com 23 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, que ficou em primeiro por conta do número maior de vitórias.

Confira os confrontos das quartas:

Grupo A: Corinthians x Mirassol

Grupo B: Santos x Red Bull Bragantino

Grupo C: São Paulo x Novorizontino

Grupo D: São Bernardo x Palmeiras

Não há chaveamento definido para a sequência do mata-mata. Na semifinal, o clube de melhor campanha enfrenta, em sua casa, o clube com a quarta campanha, e a segunda melhor campanha joga em casa contra a terceira.

Corinthians, Santos, São Paulo e São Bernardo jogam em casa. A expectativa é de que os jogos sejam realizados no próximo fim de semana, entre os dias 1º e 2 de março. A Federação Paulista ainda confirmará as datas e horários dos jogos.

Vale lembrar que, neste ano, apenas a final será disputada em ida e volta. Tanto as quartas quanto as semifinais serão realizadas em jogos únicos na casa dos clubes de melhor campanha.

O Corinthians foi o time com melhor campanha da primeira fase, com 27 pontos, seguido de São Bernardo (23) e Palmeiras (23). A Ponte Preta, com 22, aparece na sequência, mas ficou sem a vaga por terminar na terceira posição do Grupo D, justamente a chave de Palmeiras e São Bernardo.

Quem foi rebaixado

Inter de Limeira e Água Santa foram os times rebaixados para a Série A2 do Paulistão. Ambos somaram apenas sete pontos em 12 jogos na primeira fase e deram adeus à elite.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.