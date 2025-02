Paranaense: Jogadores e juiz passam mal com gás de pimenta após ação da PM

Jogadores e o árbitro de Cianorte x Londrina passaram mal neste domingo (23) depois de uma ação da Polícia Militar com spray de pimenta.

O que aconteceu

O jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense precisou ser paralisado nos minutos finais do segundo tempo para o atendimento de alguns jogadores (veja mais abaixo).

A PM foi acionada por conta de uma confusão nas arquibancadas. A torcida do Cianorte começou a arremessar garrafas d'água em direção aos aficionados do Londrina, que devolveram. Uma bomba estourou na torcida do Londrina, e a polícia precisou intervir.

A polícia usou spray de pimenta para conter a confusão, e o vento fez com que o gás se espalhasse e chegasse aos jogadores e ao árbitro dentro do campo do Olímpico Albino Turbay, em Cianorte.

INACREDITÁVEL!



Torcedores do Cianorte e Londrina brigam e Polícia Militar é acionada para apaziguar situação. PM usou spray de pimenta para acalmar os ânimos dos torcedores, mas o vento levou tudo para o campo! Árbitro e jogadores sofreram nos minutos finais de jogo! pic.twitter.com/G9OwRKa654 -- Resenha Sulista (@resenhasulista) February 23, 2025

A confusão nas arquibancadas teve início depois de o árbitro Paulo Roberto Alves Jr. mandar voltar o pênalti defendido por Leandro, do Cianorte, na cobrança de Iago Teles, aos 53min da etapa final. O juiz alegou que o goleiro se adiantou.

Os jogadores e o árbitro começaram a passar mal antes da segunda cobrança, esta convertida por Iago Teles. Alguns deles receberam caíram no gramado e receberam atendimento médico.

O Londrina venceu por 2 a 0, gols de Kaique Barbosa e Iago Teles. O jogo de volta acontece no próximo sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Café. O JEC pode perder por até um gol de diferença para avançar.