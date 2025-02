Palmeiras mira tetra inédito, mas sem terra arrasada: 'Ninguém vai morrer'

O Palmeiras entra em campo neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em partida válida pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.

A equipe de Abel Ferreira precisa vencer seu compromisso e ainda torcer por um empate ou uma derrota da Ponte Preta, que enfrenta o RB Bragantino no Moisés Lucarelli. Se o rival do Grupo D vencer, o Alviverde será eliminado precocemente do Paulista e ainda dará adeus a chance de conquistar um tetracampeonato consecutivo inédito em sua história no Estadual. O clube, no entanto, evita o discurso de terra arrasada já que o ano está apenas começando.

O que aconteceu

Abel Ferreira disse na última coletiva de imprensa após o jogo contra o Botafogo-SP que "ninguém vai morrer" mesmo com uma eliminação precoce.

Estamos com tantos pontos, somos o quarto lugar, e podemos ficar de fora. Isso pode acontecer e, se acontecer, ninguém vai morrer. Vamos continuar o nosso trabalho. Falta um jogo e veremos no final. Abel Ferreira.

A diretoria do clube está alinhada com o discurso de Abel. O técnico compartilhou com a direção que iria utilizar o campeonato como uma pré-temporada, daria oportunidade para todos os jogadores mostrarem serviço e definir quem merece seguir no elenco. Isso aconteceu, e é uma justificativa para o desempenho irregular da equipe nestes primeiros jogos da temporada.

O sorteio dos grupos do Paulistão foi "cruel" com o Palmeiras. A equipe caiu no mesmo grupo de São Bernardo (23) e Ponte Preta (22), que são donos da 2ª e da 3ª melhor campanha geral neste ano — as equipe só ficam atrás do Corinthians, que tem 26 pontos.

Com a pontuação que o Palmeiras tem hoje, a equipe já teria garantido a liderança dos grupos B e C, e estaria classificado em segundo do grupo A.

"É frustrante estar com 20 pontos e poder ficar fora. Temos no sangue, nas veias, o querer ganhar. Mas estamos em uma altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar", completou Abel.

Além disso, Abel Ferreira só escalou o time titular do Palmeiras em cinco dos onze jogos da fase de grupos: três vitórias (contra Guarani, Inter de Limeira e Botafogo) e dois empates (nos clássicos contra Corinthians e São Paulo). Na avaliação da direção alviverde, a equipe foi superior aos rivais nos dois clássicos e merecia ter ficado com a vitória.

O Palmeiras vai olhar para "o copo meio cheio" da eliminação. A equipe tem um calendário muito pesado em 2025 por conta do Super Mundial de Clubes no meio da temporada e vai ganhar pouco mais de um mês de preparação antes do início do Brasileirão, da Libertadores e do Mundial.

Botafogo de 2024 é um exemplo de que o resultado do estadual não define como será a sua temporada. O melhor time do ano passado não se classificou para as semifinais do Carioca e terminou o ano como campeão brasileiro e da Libertadores.

O que Palmeiras precisa para se classificar?

O Palmeiras só passa de fase em duas de nove combinações possíveis: empate ou derrota da Ponte Preta contra o Red Bull Bragantino.

Se avançar, o alviverde vai jogar obrigatoriamente como visitante, já que não consegue ultrapassar o São Bernardo pelo número de vitórias e, consequentemente, não terá o mando de campo na eliminatória.

Como está a classificação do Grupo D?

1 - São Bernardo: 23 pontos (7 vitórias e saldo +5)*

2 - Ponte Preta: 22 pontos (6 vitórias e saldo +6)

3 - Palmeiras: 20 pontos (5 vitórias e saldo +10)

4 - Velo Clube: 10 pontos (saldo -4)

* já classificado

