Segurança do Palmeiras é chamado de 'macaco' após vitória em Mirassol

Um segurança do Palmeiras foi chamado de 'macaco' após a vitória da equipe alviverde em Mirassol.

O que aconteceu

Em vídeo gravado pela TV Globo, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, aparece ofendendo o segurança de "lixo". Em meio às ofensas, é possível ouvir o termo "macaco velho".

O Palmeiras emitiu nota oficial em que promete tomar todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência.

O clube alega que o segurança foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do estádio José Maria de Campos Maia.

Que o autor desta inaceitável ofensa racista seja rapidamente identificado e responsabilizado criminalmente.

O Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 2, avançou e enfrentará o São Bernardo nas quartas de final. O Leão Caipira também passou de fase e irá encarar o Corinthians.

FPF se manifesta

A Federação Paulista de Futebol também emitiu um comunicado prometendo acompanhar o caso para que o autor do crime seja identificado e responsabilizado. Além disso, a entidade promete oferecer apoio à vítima.

Confira a nota do Palmeiras:

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo (23).



Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos? pic.twitter.com/bQ79KMBGD6 -- SE Palmeiras (@Palmeiras) February 24, 2025

Veja a nota da FPF:

É com revolta e profunda tristeza que recebemos a informação de que um novo caso de racismo ocorreu no futebol de São Paulo. Desta vez, direcionado a um segurança do Palmeiras, em Mirassol, no jogo entre o clube da casa e o atual tricampeão paulista.



A Federação Paulista de Futebol vem a público repudiar e condenar o ato praticado e acompanhará o caso, para que o autor deste crime seja identificado e responsabilizado com o maior rigor da lei, além de oferecer apoio à vítima.



A FPF reforça que o Futebol Paulista é democrático e de todos. Não toleramos racismo ou qualquer tipo de preconceito.

