Palmeiras denuncia racismo contra segurança após vitória sobre o Mirassol pelo Paulista

Neste domingo, em confronto válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final da competição. Após a partida, o Verdão, por meio de suas redes sociais, afirmou que um de seus seguranças foi vítima de racismo e tomará todas as medidas cabíveis para que o responsável seja punido.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo", publicou.

"Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência. Que o autor desta inaceitável ofensa racista seja rapidamente identificado e responsabilizado criminalmente", concluiu o Verdão.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D, agora atrás do líder São Bernardo apenas por critérios de desempate, e carimbou seu passaporte ao mata-mata do Estadual.

Para se classificar, a equipe comandada por Abel Ferreira também precisou contar com o tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino, permaneceu com 22 somados e caiu para a terceira posição da chave.

O Alviverde retorna aos gramados no próximo sábado, quando visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo ainda não possui horário definido.