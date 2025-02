Onde vai passar Corinthians x Guarani pelo Paulistão? Como assistir ao vivo

Corinthians e Guarani duelam hoje (23), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última e decisiva rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Onde assistir? A partida terá transmissão pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Fernando Fontana e os comentários de Juca Kfouri e Milly Lacombe.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Corinthians lidera o Paulistão com 26 pontos e precisa apenas de um empate para confirmar a melhor campanha da primeira fase. Já o Guarani segue na briga por uma vaga, mas precisa vencer e torcer para que o Red Bull Bragantino não derrote a Ponte Preta.

A equipe comandada por Ramón Díaz chega para a partida após um empate na Libertadores. O Timão ficou no 1 a 1 contra a Universidad Central, da Venezuela, fora de casa.

Do outro lado, o Guarani perdeu força no Estadual desde o revés para a Ponte Preta. O Bugre não vence há quatro jogos e vem de um empate em 1 a 1 com Velo Clube.

Corinthians x Guarani -- Campeonato Paulista

Data e hora: 23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), CazéTV (Youtube), Record (TV aberta), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

