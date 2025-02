Novorizontino bate Botafogo-SP de virada e vai pegar São Paulo no Morumbis

Já classificado para as quartas de final, o Novorizontino manteve o bom ritmo e protagonizou uma virada ao derrotar o Botafogo por 2 a 1 neste domingo (23), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida aconteceu na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), e reafirmou a força do time na competição.

Com o resultado, o Novorizontino, com 18 pontos, alcançou a segunda posição no Grupo C. O objetivo era a liderança, mas a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo por 2 a 1 impediu que o Tigre, adversário direto, avançasse. Na próxima fase, o Novorizontino enfrentará o próprio São Paulo, em confronto marcado para o Morumbis, em data ainda a ser definida pela Federação Paulista.

Enquanto isso, o Botafogo, que já estava desclassificado e não corria risco de ser rebaixado, encerrou a primeira fase na terceira posição do Grupo A, com 11 pontos, atrás do Corinthians (27) e do Mirassol (16). Agora, o clube volta seus olhos para os desafios na Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde o início, o confronto foi marcado por intensidade, com os dois times buscando o ataque de forma decidida. Em um contra-ataque relâmpago, aos cinco minutos, após Wallisson afastar na defesa, Alexandre Jesus encontrou Maciel livre na área. O atacante dominou a bola com categoria e finalizou para abrir o placar para o Botafogo.

Sem se abater com o gol sofrido, o Novorizontino manteve a pressão. Aos 18 minutos, após uma blitz ofensiva e um passe equivocado do adversário, Marlon arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro João Carlos, empatando a partida: 1 a 1.

O visitante virou o jogo nos acréscimos. Aos 47 minutos, Matheus Frizzo cruzou com força, a bola desviou na defesa e bateu na trave direita de João Carlos, permitindo que Bruno José aproveitasse o rebote para marcar.

No segundo tempo, o Novorizontino manteve a pressão e criou várias oportunidades - pelo menos quatro boas chances antes dos 15 minutos -, com destaques de Bruno José, Matheus Frizzo, Léo Natele e Waguinho. Apesar de insistir no ataque, o visitante não conseguiu ampliar o placar, desperdiçando momentos que poderiam ter fechado o jogo.

Mesmo sob pressão, o Botafogo reagiu e também teve a oportunidade de empatar. Em uma das chances, Toró disparou e acertou a trave de Jordi. Depois, melhorou o ritmo e chegou perto de igualar novamente, mas o goleiro Jordi evitou o empate ao neutralizar um cabeceio de Silvinho.

No fim das contas, o jogo marcado por intensas investidas de ambos os lados, terminou com a vitória do Novorizontino, que optou por diminuir o ritmo nos instantes finais. No final, o visitante ainda viu Adriano Bispo ser expulso, após atingir de forma violenta Jean Mangabeira.

O Botafogo inicia sua trajetória na competição no dia 5 de abril, quando enfrenta o América, em Belo Horizonte (MG). O confronto é o pontapé inicial para um clube que busca se firmar na nova fase e surpreender na disputa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 2 NOVORIZONTINO

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Wallison, Ericson e Alisson Cassiano; Edson, Gabriel Bispo (Jean Mangabeira), Leandro Maciel (Sabit Abdulai) e Gabriel Risso; Jonathan Cafú, Alexandre Jesus e Alejo Deamisino (Silvinho). Técnico: Márcio Zanardi

NOVORIZONTINO - Jordi; Dantas, Renato Palm e Patrick Brey; Rodrigo Soares, Willian Farias (Fábio Matheus), Marlon, Matheus Frizzo (Adriano Bispo) e Waguininho; Bruno José (Óscar Ruíz) e Léo Natel (Igor Formiga). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Leandro Maciel, aos 5, Marlon, aos 18, Brino Jose, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Toró e Alisson Casiano (Botafogo-SP); Renato Palm (Novorizontino).

CARTÕES VERMELHOS - Adriano Bispo (Novorizontino).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

RENDA - R$ 48.675,00.

PÚBLICO - 2.262 torcedores.

LOCAL - Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

