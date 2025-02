Novo Pacaembu: os prós e contras do estádio reformado por R$ 800 milhões

O novo Pacaembu tem dividido opiniões. Entre questões estruturais e modernizações, a arena sofreu mudanças significativas que transformaram o espaço e mexeram com as memórias afetivas do público.

O UOL conversou com torcedores, atletas, comissões técnicas e profissionais de imprensa para mostrar os prós e contras da reforma do estádio histórico da capital paulista.

Reforma de R$ 800 milhões

A Concessionária Allegra Pacaembu, que administra o complexo esportivo, investiu R$ 800 milhões — o dobro do valor previsto inicialmente para o empreendimento.

Em 2024, o estádio teve seus naming rights vendidos e virou Mercado Livre Arena Pacaembu. A reinauguração oficial aconteceu em 25 de janeiro, na final da Copa São Paulo de Futebol Jr.

O UOL apurou que outras obras serão concluídas até o fim deste ano. Nenhuma delas faz parte da lista de estruturas obrigatórias.

Banheiros e mais acessibilidade

Um dos principais problemas do antigo Pacaembu era a pouca quantidade de banheiros. Os torcedores dependiam de banheiros químicos nas dependências do estádio.

A reforma criou anéis internos nas arquibancadas que comportam banheiros e espaços com lanchonetes. Todos os setores possuem sanitários no mesmo padrão.

O fato de ter banheiro é um negócio que todo mundo comentou, porque antes era bem complicado ir ao banheiro do Pacaembu, era sempre uma aventura. Desta vez deu para ir. Eu acredito que todo mundo deu uma passadinha ali para ver como estava, e dava para usar tranquilamente

Caio Brito, 35, torcedor do Corinthians, ao UOL

A acessibilidade também foi facilitada, tanto pela reforma das escadas (com degraus menores) quanto pelas rampas. Após a reabertura do estádio, esse foi um dos principais elogios de pessoas acima dos 60 anos.

Foram anos vindo ao Pacaembu e voltei agora, pouco depois pouco da reforma dele. Achei a reforma muito boa. Apreciei bastante. Os acessos estão fáceis

Alcindo Rabelo Corrêa, 86, torcedor do Corinthians

Campo do novo Pacaembu antes de Portuguesa x Corinthians Imagem: Livia Camillo/UOL

Fim do tobogã e das arquibancadas coloridas

A demolição do tobogã e o fim das arquibancadas coloridas são as mudanças visuais mais impactantes — e que mais chamaram a atenção dos nostálgicos à primeira vista.

Não entendi até agora porque mudaram as cores ali das arquibancadas. Deve ter sido alguma questão estrutural. Ficou [sem cor], né?

Caio Brito

Tem sido difícil se acostumar com as cores neutras do cenário e o ambiente menos "democrático", para quem sempre frequentou um dos cartões postais da capital paulista.

O tobogã era um lugar popular. Ali que era impressionante o tanto que lotava, parecia que não tinha uma capacidade. Enquanto tinha gente para entrar, o tobogã abrigava o pessoal

Caio Brito

Por mais que o cenário tenha mudado, a magia do templo do futebol paulista continua intacta. Pelo menos é o que afirmam a maior parte dos torcedores e visitantes.

É muito gostoso voltar ao Pacaembu. Eu acho que o estádio continua basicamente igual, não perdeu a sua essência. O tobogã faz falta, mas a mágica do estádio continua a mesma. Isso é o mais importante

Luis Felipe Andrade, 50, torcedor do Corinthians

Gramado sintético e novos vestiários

No contexto de debate sobre gramado artificial x natural, o campo do Pacaembu ganhou elogios dos jogadores. No confronto contra a Portuguesa, no último sábado (15), os reservas do Corinthians teceram elogios.

O atacante Talles Magno disse que o gramado é bom, mas ressaltou que "todo sintético é perigoso". A equipe empatou com a Lusa por 2 a 2, pelo Campeonato Paulista, na arena recém-reformada.

Eu particularmente gostei. Todos falaram que o gramado estava bom, que é bom de jogar aqui, mas que também é perigoso, qualquer sintético é perigoso. Eu só vi que a área de aquecimento lá estava um pouco dura, mas o campo ali, em si, estava bom e gostoso de jogar

Talles Magno, atacante do Corinthians

Por outro lado, os vestiários reduzidos não têm agradado a todas as comissões técnicas. A nova estrutura tem quatro vestiários — antes da reforma eram apenas dois. Por isso, cada um deles tem metragem menor, com menos espaço para área de aquecimento.

Imprensa com pouco espaço

As antigas cabines de rádio foram transformadas em camarotes, e os radialistas foram deslocados para a tribuna geral da imprensa. Com um ou outro retoque, a área de imprensa segue no meio da arquibancada e sem separação relevante para o torcedor comum.

O UOL apurou que a segurança dos profissionais de imprensa é uma preocupação extra para os mandantes de jogos, que precisaram contratar mais seguranças para garantir o isolamento da área.

A reportagem fez o caminho da tribuna para a sala de imprensa e zona mista, com as mesmas dificuldades anteriores à reforma. É preciso descer pela lateral da arquibancada, no meio da torcida, e dar a volta por dentro do campo. Só assim é possível acessar o novo prédio construído no lugar do tobogã, que abriga vestiários e espaços para entrevistas.

O espaço destinado à zona mista é pequeno e não conta com tomadas próximas, apesar de ter mesas e cadeiras para os profissionais concluírem o trabalho pós-jogo.

O que diz a administradora do Pacaembu

O UOL questionou a equipe de comunicação da Mercado Livre Arena Pacaembu sobre alguns pontos da reforma. Leia a resposta na íntegra a seguir:

1. Vamos reavaliar as condições de fornecimento de energia elétrica para os profissionais de imprensa. Para nós, sempre será importante entender o que podemos aprimorar nesses próximos 30 anos de concessão, porque esse é o drive da Mercado Livre Arena Pacaembu. A operação de zona mista, por sua vez, é orientada pelos organizadores do evento.

2. Os vestiários foram adaptados para uma nova realidade, que inclui outras dependências inexistentes dentro do antigo Pacaembu, tais como sala antidoping, sala de coletiva e outros dois vestiários para rodadas duplas.

3. Nosso projeto se inspirou em cores que evocassem tonalidades da terra do vale onde o estádio foi assentado em 1940. Recebemos muitos elogios, inclusive um prêmio de arquitetura da revista britânica Architectual Review, na categoria Old & New, em 2023. Entendemos, porém, que questões de gosto jamais serão unânimes.