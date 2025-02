Noroeste joga pela permanência e Portuguesa sonha com classificação às quartas do Paulistão

Noroeste e Portuguesa fazem um duelo de objetivos distintos neste domingo, às 18h30, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Enquanto os donos da casa tentam permanecer na divisão, a Lusa busca uma classificação improvável.

O Noroeste chega na rodada final como o primeiro time fora da zona de rebaixamento e com os mesmos sete pontos dos lanternas Água Santa e Inter de Limeira. O importante é que depende de suas próprias forças para permanecer, já que leva uma boa vantagem de cinco gols no saldo, um dos critérios de desempate, em relação ao Água Santa.

A Portuguesa viu sua classificação ficar mais distante ao ceder um empate por 1 a 1 com o São Bernardo no último minuto, quinta-feira, no Pacaembu. A Lusa tem 12 pontos e aparece na lanterna do Grupo B. Para avançar terá que vencer e torcer por tropeço de dois dos seus rivais: Santos (15), Red Bull Bragantino (14) e Guarani (12).

A Portuguesa leva vantagem nos confrontos com o Noroeste. Em 56 jogos, foram 30 vitórias da Lusa, 12 empates e 14 derrotas. O último triunfo do Noroeste em casa foi em 2006. O time de Bauru voltou à elite ano passado.

Buscando se recuperar da derrota para o Santos por 3 a 0, o Noroeste terá que mudar o setor ofensivo para tentar surpreender a Portuguesa. O atacante Pedro Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. A expectativa é que a dupla de ataque seja formada por Jenison e Carlão.

Sem muitas opções no banco de reservas e com Luizão e Vitinho no departamento médico, o técnico Allan Aal deve manter a base do time que busca desesperadamente permanecer na Série A1.

"Agora, temos que levantar a cabeça, nos recuperar e saber que ainda só depende de nós. Dentro da nossa casa, espero ter o apoio da nossa torcida. É o jogo mais importante do ano para o Noroeste. Temos consciência disso e temos que nos preparar dessa maneira para enfrentar outro adversário difícil, que, dependendo dos resultados, virá com a pretensão de classificação", afirmou Aal.

Assim como o Noroeste, a Portuguesa também perdeu um jogador no setor ofensivo. Cauan de Almeida não poderá contar com Renan Peixoto, suspenso pelo acúmulo de cartões. Henrique Almeida é o favorito para assumir o posto. Rildo também é uma opção.

"A torcida merece (classificação). A torcida da Portuguesa tem dado show sempre, em todos os jogos, têm comparecido mesmo em um jogo de horário que não é tão interessante. A gente espera retribuir a torcida, representando a Portuguesa, com a classificação no próximo jogo, Copa do Brasil na quinta-feira que vem também, e claro, o acesso à Série C", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE X PORTUGUESA

NOROESTE - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon; Jonatas Paulista, Dudu Miraíma, Denner e Thiago Lopes; Jenison e Carlão. Técnico: Allan Aal.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Gustavo Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Barba, Tauã e Cristiano; Jajá, Maceió e Henrique Almeida. Técnico: Cauan de Almeida.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Alfredo de Castilho, Bauru (SP).