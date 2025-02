No detalhe! Jean Matsumoto batalha, mas é superado e perde invencibilidade no UFC Seattle

Com apenas 25 anos de idade, Jean Matsumoto aceitou, como diz o jargão, 'um rabo de foguete' ao topar enfrentar Rob Font de última hora no card principal do UFC Seattle. Com apenas duas lutas na organização até então, o brasileiro tinha uma chance de ouro de entrar no ranking dos pesos-galos (61 kg) encarando o número 9 do ranking. Neste sábado (22), o atleta de Bragança Paulista (SP) mostrou coração e protagonizou uma batalha contra o veterano. Mas no duelo de gerações, prevaleceu a experiência do americano, que venceu na decisão dividida dos juízes.

Dentro do octógono, Font tentou a todo momento impor seu jogo de boxe encurtando a distância. Matsumoto, por sua vez, optou pelas quedas para minar o gás do rival e controlar as ações no solo. Após três rounds muito parelhos, com muitas reviravoltas, dois dos três juízes enxergaram vitória do americano. Respeitoso, Rob rasgou elogios para Jean logo após ter o braço erguido.

"Esse garoto é muito duro. Ele vai ser um problema para essa categoria. Ele me enfrentou com duas semanas de antecedência, merece todo o meu respeito. Era para eu enfrentar o Dominick Cruz, que infelizmente se lesionou e aposentou. E esse cara cruel entrou no lugar dele. Obrigado UFC por essa luta. Quero qualquer um que esteja na minha frente, adoraria o vencedor da luta principal", elogiou Font, ainda no octógono, após vencer no UFC Seattle.

A luta



Rob começou o duelo com tudo, marchando para frente e aplicando uma 'blitz' de boxe em Jean. Atento, o brasileiro conteve o ímpeto inicial do rival ao grampear o confronto e buscar o clinch. O americano conseguiu se desvencilhar e, novamente, desferiu bons socos em Matsumoto. Ciente do perigo, o jovem de Bragança Paulista (SP) se aproximou e aplicou uma bela queda, caindo por cima. Com um bom domínio no solo, Jean chegou a ensaiar uma guilhotina, mas Font conseguiu livrar o pescoço. Para fechar o assalto, o brasileiro ainda conseguiu uma nova queda plástica.

Mais ativos, os lutadores voltaram para a segunda etapa trocando cruzados. Estratégico, Jean conseguiu uma nova queda. Disposto a manter a luta de pé, Font conseguiu se levantar. Com bons chutes na panturrilha, Matsumoto passou a minar a base do americano. Rob, por sua vez, levava a melhor na curta distância, apostando no seu boxe em linha. Sem querer correr riscos, o jovem novamente recorreu ao wrestling e levou o duelo para o solo com uma bela queda. Font novamente se levantou e terminou o assalto marchando para frente, mas sem efetividade.

Font começou o terceiro e último round partindo para cima, encurtando a distância para jogar socos em linha. Para sair do raio de ação do adversário, Jean passou a se movimentar lateralmente. Alvo de uma cotovelada de encontro, o brasileiro viu um ferimento se abrir em sua testa. Sentindo o bom momento, o americano cresceu no combate. Com a vista atrapalhada pelo sangue no rosto, Matsumoto passou a recorrer aos chutes. Mais desgastado, Jean tentou uma queda, mas dessa vez sem sucesso. Nos segundos finais, os lutadores aceleraram o ritmo e trocaram golpes francos no centro do octógono, para delírio dos torcedores na arena.

Confira os resultados do UFC Seattle até então:

Rob Font venceu Jean Matsumoto por decisão dividida

Jean Silva venceu Melsik Baghdasaryan por nocaute no primeiro round

Alonzo Menifield venceu Julius Walker por decisão dividida

Ion Cutelaba venceu Ibo Aslan por finalização no primeiro round

Melquizael Costa venceu Andre Fili por finalização no primeiro round

Mansur Abdul-Malik venceu Nick Klein por nocaute técnico no segundo round

Ricky Simon venceu Javid Basharat por nocaute no primeiro round

Austin Vanderford venceu Nikolay Veretennikov por nocaute técnico no segundo round

Nursulton Ruziboev venceu Eric McConico por nocaute técnico no segundo round

Modestas Bukauskas venceu Raffael Cerqueira por nocaute no primeiro round