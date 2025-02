Neymar tem atuação de gala, Santos vence Inter de Limeira e joga em casa nas quartas

Com uma atuação magistral de Neymar, o Santos venceu facilmente a Inter de Limeira por 3 a 0 neste domingo, 23, pela última rodada da fase de grupo do Paulistão 2025.

O camisa 10 teve, de longe, sua melhor atuação desde que retornou ao futebol brasileiro. Neymar marcou um golaço olímpico e em outros dois escanteios deu duas assistências para gols de cabeça de Tiquinho Soares, tudo no primeiro tempo.

A etapa inicial fulminante foi suficiente para o Peixe vencer mais uma no Paulistão e terminar a primeira fase como líder do grupo B com 18 pontos, um a mais do que o Red Bull Bragantino. Dessa forma, pelo regulamento do campeonato, o Peixe jogará em casa contra o time de Bragança Paulista no duelo de quartas de final entre eles na próxima semana, realizado em partida única.

A Federação Paulista de Futebol irá definir nesta segunda-feira as datas e horários dos jogos das quartas de final.

Já a Inter de Limeira acaba a primeira fase com 7 pontos no grupo A, sendo rebaixada para a série A2 do Campeonato Paulista e irá a disputar a segunda divisão estadual no ano que vem.

Neymar foi o fator de desequilíbrio no jogo e mostrou que chega no mata-mata do Paulistão na forma em que muitos esperavam que ele atingisse no seu retorno ao Brasil. Agora são dois gols e três assistências do camisa 10 desde que retornou ao Santos.

Com a vitória construída no primeiro tempo graças à genialidade de Neymar, o técnico Pedro Caixinha usou a segunda etapa para fazer substituições, incluindo tirando de campo jogadores que estavam pendurados, como Tiquinho Soares e Guilherme, artilheiro do Paulistão deste ano.

Foi uma fase de grupos turbulenta, com a transição pós-chegada de Neymar e novos reforços, alguns que ainda sequer estrearam, mas o Santos fechou o grupo com três vitórias seguintes convincentes e chega no mata-mata como um time perigoso, ainda mais porque Neymar parece estar "esquentando".

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 x 3 SANTOS

SANTOS - João Paulo; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Soteldo (Barreal), Tiquinho Soares (Thaciano) e Guilherme (Gabriel Veron). Técnico: Pedro Caixinha.

INTER DE LIMEIRA- Igo Gabriel; Felipe Albuquerque (Mauricio), Gui Mariano, Carlão e Juan Tavares; Flavio, Lucas Buchecha, Ramon, Albano (Estevão); Ruan Ribeiro (Pablo Diogo) e Carillo (Alex Sandro). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Tiquinho Soares, aos 8 e aos 31 do 1º tempo; Neymar, aos 26 do 1º tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Ramon e Flávio.

RENDA - não informada.

PÚBLICO - não informado.

LOCAL - Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).