Neymar imita comemoração de Memphis: "Existe amizade entre rivais"

Grande destaque da vitória do Santos sobre a Inter de Limeira, por 3 a 0, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, Neymar imitou a comemoração de Memphis Depay em Limeira (SP). O meia-atacante postou a foto nas redes sociais e destacou a amizade dos dois.

"Amizade existe, sim, entre rivais. Te amo, irmão", escreveu o camisa 10, mencionando o nome do atacante do Corinthians, que repostou a foto de Neymar e disse: "Meu rival em campo, meu irmão fora de campo! Te amo, irmão! Parabéns pelo gol olímpico, seu maluco".

Neymar e Memphis são amigos desde que se enfrentaram no futebol francês, quando o brasileiro defendia o Paris Saint-Germain e o holandês o Lyon.

Eles mantiveram contato desde então e ficaram frente à frente no último dia 12, na vitória de 2 a 1 do Corinthians sobre o Santos, na Neo Química Arena. Na ocasião, os astros conversaram bastante, fizeram algumas brincadeiras e trocaram camisas e chuteiras.

Neste domingo, Neymar deu show na vitória do Peixe sobre a Inter de Limeira. O meia-atacante deu duas assistências e anotou um gol olímpico.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase do Paulistão na liderança do Grupo B, com 18 pontos, e recebe o Red Bull Bragantino nas quartas.

Memphis Depay, por sua vez, entrou no segundo tempo do empate de 2 a 2 do Corinthians com o Guarani, na Neo Química Arena. O Timão também está garantido nas próxima fase e vai enfrentar o Mirassol, em casa.