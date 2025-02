Neymar faz golaço olímpico em Inter de Limeira x Santos; veja

Neymar fez um golaço olímpico no jogo entre Inter de Limeira e Santos, no estádio Major José Levy Sobrinho, pela última rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O camisa 10 do Santos já havia dado uma assistência para Tiquinho Soares abrir o placar, justamente em cobrança de escanteio, aos 8min de jogo.

O golaço olímpico, o segundo do Peixe, saiu aos 27min da etapa inicial. Neymar cobrou com perfeição, a bola encobriu o goleiro Igo Gabriel e ainda bateu na trave oposta antes de entrar.

A torcida da Inter de Limeira presente no estádio bateu palmas de pé para o gol olímpico do jogador santista.

O Santos enfrenta a Inter de Limeira pela última rodada da primeira fase do Paulistão. O time da Vila Belmiro precisa da vitória para avançar às quartas de final sem depender de outros resultados.

