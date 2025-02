Neymar faz gol olímpico, Santos bate Inter de Limeira e pega o Bragantino nas quartas do Paulista

O Santos está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Peixe contou com um show de Neymar para vencer a Inter de Limeira por 3 a 0, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela 12ª rodada do torneio.

O meia-atacante foi o grande nome do embate. Ele marcou um gol olímpico e deu duas assistências para Tiquinho Soares estufar as redes. O camisa 10 foi aplaudido até mesmo por torcedores rivais e teve o seu nome gritado algumas vezes. Essa, aliás, foi a primeira vez que ele completou os 90 minutos em campo.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Red Bull Bragantino, com 17, ficou em segundo e também avançou. Guarani e Portuguesa, ambos com 13, fecharam a chave.

A Inter de Limeira, por sua vez, foi rebaixada para a Série A 2 do Estadual. O Leão ficou na lanterna do Grupo A e da classificação geral, com sete pontos.

Nas quartas de final, portanto, o Santos recebe o Red Bull Bragantino. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data do confronto. A decisão deve ser tomada nesta segunda-feira.

O jogo

Desesperada na luta contra o rebaixamento, a Inter de Limeira começou partindo para cima. Com apenas dois minutos, Ruan Ribeiro recebeu de Albano na área e ficou cara a cara com João Paulo, que fez grande defesa.

O Santos respondeu instantes depois. Zé Ivaldo arriscou de longe e tirou tinta da trave. Na sequência, Neymar achou ótimo passe para Guilherme, que saiu livre na área. O atacante, porém, chutou em cima do goleiro. No rebote, Chermont chutou para fora.

Já aos oito, a rede balançou. Em cobrança de escanteio, Neymar levantou na área com precisão e Tiquinho Soares cabeceou no cantinho para colocar os visitantes na frente.

E não demorou para a vantagem aumentar. Com o relógio marcando 26 minutos, Neymar arrancou aplausos no Estádio Major José Levy Sobrinho ao marcar um gol olímpico. O meia-atacante cobrou escanteio fechado, a bola bateu na trave e morreu no fundo da rede.

Aos 30, Guilherme fez jogada individual pela esquerda e acionou Soteldo, que cabeceou e viu a zaga da Inter tirar em cima da linha. Na cobrança de escanteio, o filme do primeiro gol repetiu. Neymar levantou na área e Tiquinho testou com força para anotar o terceiro.

Na volta do intervalo, a Inter tentou correr atrás do prejuízo, mas quem assustou pela primeira vez foi o Santos. Escobar arrancou pela esquerda, cortou para o meio e soltou uma pancada no travessão.

A partir de então, o embate caiu de rendimento em Limeira. Em vantagem, o Alvinegro Praiano passou a controlar o resultado. Enquanto isso, os mandantes até tentaram descontar, mas tiveram dificuldades para vazar João Paulo.

Desta forma, o placar terminou 3 a 0 para o Santos, que avançou à quartas e rebaixou a Inter de Limeira.

FICHA TÉCNICA



INTER DE LIMEIRA 0 X 3 SANTOS

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)



Data: 23 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Alexandrino



VAR: José Claudio Rocha Filho



Cartões amarelos: Ramon, Flávio (Inter de Limeira); Luan Peres (Santos)

GOLS: Tiquinho Soares, aos 8 e 31 do 1ºT, Neymar, aos 26 do 1ºT (Santos)

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque (Maurício), Gui Mariano, Carlão e Juan Tavares; Flávio, Ramon (Bernardo), Lucas Buchecha, Albano (Estevão) e Ruan Ribeiro (Pablo Diogo); Ronie Carillo (Alex Sandro).



Técnico: Márcio Fernandes

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Zé Ivaldo (Luan Peres), Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Soteldo (Barreal), Tiquinho (Thaciano) e Guilherme (Veron)



Técnico: Pedro Caixinha