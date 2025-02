Neymar celebra gol olímpico e enaltece momento do Santos: "Cada vez melhores"

Neymar deu show e ajudou o Santos a vencer a Inter de Limeira por 3 a 0, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante deu duas assistências e marcou um gol olímpico no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

"Fui bater o escanteio, eles (torcedores) me provocaram. Eu pedi para cantar mais e dei uma assistência. Na segunda vez que fui, falaram de novo, ai eu pensei comigo: 'quem vai fazer o gol agora sou eu' (risos). E consegui fazer meu primeiro gol olímpico", disse à CazeTV.

O camisa 10 ainda celebrou o bom momento do Peixe, que emplacou a terceira vitória seguida no Estadual.

"Estamos feliz pelo momento. Estamos jogando cada vez melhor. Foi um jogo onde conseguimos fazer gols de bola parada, mas o campo e a luz dificultaram bastante", finalizou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Red Bull Bragantino, com 17, ficou em segundo e também avançou. Guarani e Portuguesa, ambos com 13, fecharam a chave.

Nas quartas de final, portanto, o Santos recebe o Red Bull Bragantino. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data do confronto. A decisão deve ser tomada nesta segunda-feira.