"Não precisa ser gramado de Premier League, pode ser nota 7", diz Lucas

O atacante Lucas voltou a ser perguntado sobre o movimento contra o gramado sintético após a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo e explicou que a ideia não é ter um gramado tão bom quanto da Premier League, mas ao menos um espaço nota 7.

Gramado nota 7 para começar. "O tamanho do nosso futebol, tanto jogador que a gente produz, a gente não pode ter um piso ruim. Concordo que tem muitos gramados naturais ruins, mas ninguém tá brigando pra tirar o sintético e continuar um gramado natural ruim. A gente tá brigando pra ter um gramado natural de qualidade. Por que que o sintético tem que ser uma opção ao gramado ruim? Tem que ter um gramado bom, e eu acho que se tiver uma boa vontade, se tiver investimento, se tiver uma colaboração de todos, dá pra fazer um gramado bom. E não precisa ser um gramado de Premier League, não. Um gramado nota 6,5 ou 7 já tá de excelente tamanho pra gente, pelo menos, poder começar", disse Lucas ao canal por assinatura TNT.

Outras ações devem acontecer. "Nossa primeira intenção com esse movimento é fazer as pessoas refletirem. Gostaria muito que esse debate não se tornasse um debate clubista, se tornasse um debate pra gente melhorar o futebol brasileiro. Eu sei que tem outros pontos também que a gente precisa melhorar, mas esse foi um ponto que a gente achou primordial no momento, e quem sabe mais pra frente a gente pense em outra coisa. Mas a gente quer melhorar o futebol brasileiro."

Resposta a Marcos Rocha. "Acho que até jogadores do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético, acho que todo mundo, isso aí é um consenso. Então, partindo desse princípio, agora a gente tem que brigar pra ter um gramado natural de qualidade. Sobre o Marcos Rocha, acho que até foi uma questão lógica. Não faz sentido a gente fazer um movimento contra o gramado sintético e falar 'você quer participar aí, eu sei que seu time usa, mas você quer participar' Eu vi jogadores se manifestando, como o Felipe Melo, que jogou muito tempo no Palmeiras, o Dudu também."

Lucas é um dos líderes do movimento contra o gramado sintético no Brasil. Neymar e Thiago Silva são os outros idealizadores.

O camisa 7 do São Paulo pediu para não começar jogando contra o Palmeiras no último jogo por causa do sintético. Neymar também vetou uma partida do Peixe no Allianz, como mandante, devido ao gramado.

O movimentou contou com adesão massiva dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Hoje, ao menos três estádios possuem piso sintético: de Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG.

