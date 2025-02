"Muito gratificante", diz Gabi Zanotti em retorno à Seleção após cinco anos

A experiente atleta Gabi Zanotti, de 39 anos, celebrou seu retorno à Seleção Brasileira após cinco anos. A atleta, que atua no Corinthians, ainda revelou os segredos da longevidade no futebol.

"É muito gratificante voltar depois de 5 anos. O futebol é muito dinâmico, você tem que viver e desfrutar cada momento", disse em entrevista ao site da CBF.

"O quanto é importante e se manter em forma física e intensa nos treinos para chegar e inspirar. Sempre falo para as meninas que uma coisa que não tive foi a base, que elas têm que aproveitar, no dia a dia do clube, aproveitar o máximo possível. Eu tenho certeza que poderia ter me tornado uma atleta muito melhor se eu tivesse tido uma boa base ... isso é fundamental para o atleta chegar mais bem preparada à Seleção principal", comentou.

"Quanto à longevidade ... algumas meninas dizem que querem fazer igual. Quando a gente é mais jovem, não pensa tanto no futuro. Talvez lá atrás eu pudesse ter mudado algumas coisas, mas eu sempre fui uma atleta muito profissional, disciplinada e que me cuidei bastante. Isso faz muita diferença pra estar competindo ainda em alto nível. E é difícil acompanhar a nova geração. Há coisas que parecem simples que são fundamentais - horário de dormir, o que você vai fazer no seu período de folga, o descanso é tão importante quanto uma sessão de treinamento; a parte nutricional, acho que tudo isso a que temos acesso não só aqui dentro da Seleção mas também nos clubes que têm essa estrutura, são aspectos fundamentais para que a gente consiga performar mesmo com certa idade", completou.

A atleta afirmou que ainda deseja disputar a Copa América com a Amarelinha, e o Mundial de Clubes.

"Sempre penso num curto prazo o futebol. Pensando em Seleção, temos uma Copa América pela frente; pensando em clube, meu sonho ainda é o Mundial de Clubes que não tive a oportunidade de jogar. Espero ter essa chance para conquistar um título mundial de clubes. Vou continuar competindo enquanto tiver prazer de entrar em campo com essa fome de bola. É dessa forma que eu quero viver do modo mais intenso possível", concluiu.