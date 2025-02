Mirassol x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo pelo Paulistão 2025

Mirassol e Palmeiras entram em campo neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Milton Leite e os comentários de Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025.

O Palmeiras chega como terceiro colocado do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O Alviverde precisa vencer e torcer para que a Macaca não vença o Red Bull Bragantino para se classificar.

O Alviverde vem de uma vitória por 3 a 1 diante do Botafogo-SP, que manteve viva as chances de classificação. O Palmeiras está invicto há sete partidas, mas quatro empates o impediram de dar um salto na tabela.

O Mirassol já está classificado no Grupo A e não tem mais chances de alcançar o líder Corinthians. O Leão vem em sequência ruim de cinco jogos sem vitória.

Mirassol x Palmeiras -- Campeonato Paulista

Data e hora: 23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

