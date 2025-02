Cria da base salva no fim, Ponte vacila e Palmeiras segue vivo por tetra

Foi no sufoco, mas o Palmeiras está nas quartas de final do Campeonato Paulista. Com gol salvador do cria da base Allan, o Alviverde venceu o Mirassol por 3 a 2, neste domingo (23), e contou com o tropeço da Ponte Preta — que perdeu por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino — para assegurar a segunda colocação do Grupo D e seguir vivo no sonho do tetra.

O Palmeiras saiu na frente duas vezes, mas levou o empate e só carimbou a vaga aos 41 minutos do segundo tempo. Flaco López, Raphael Veiga e Allan marcaram para o Alviverde, e Iury Castilho e Léo Gamalho fizeram para os donos da casa.

E o Alviverde estava pressionado, já que o Bragantino sacramentou a vitória contra a Ponte Preta com 30 minutos de jogo. O ex-Alviverde John John abriu o placar logo no primeiro minuto da partida, e Lucas Evangelista ampliou ainda na etapa inicial.

O time de Abel Ferreira chegou aos mesmos 23 pontos do São Bernardo, mas ficou em segundo da chave pelo número de vitórias. Dessa forma, o Palmeiras fará a partida pelas quartas de final fora de casa.

As quartas de final do Campeonato Paulista acontecem no próximo fim de semana, entre os dias 1º e 2 de março. A Federação Paulista ainda confirmará as datas e horários dos jogos.

Como foi o jogo

Torcida do Palmeiras se empolgou logo no início do jogo, mas pelo gol do ex-Palmeiras John John contra a Ponte Preta. O meio-campista abriu o placar para o Red Bull Bragantino logo no primeiro minuto da partida, deixando o Palmeiras dependendo apenas de si para avançar às quartas de final. Em Mirassol, a torcida alviverde vibrou com o tento do Massa Bruta.

O Alviverde demorou para embalar e ouviu a torcida comemorar outro gol do Bragantino antes de Flaco abrir o marcador em Mirassol. Mesmo precisando da vitória, o Palmeiras teve um início de jogo apático e viu os donos da casa encontrarem espaços com facilidade e testar — com perigo — o goleiro Weverton. O time de Abel Ferreira conseguiu ter mais posse na segunda metade do primeiro tempo e viu Flaco López aproveitar o rebote após chute de Estêvão para marcar.

Facundo Torres errou duas vezes, Mirassol empatou com golaço e quase foi para o intervalo com a virada. Os donos da casa não se abalaram com o gol alviverde e contaram com um passe errado do camisa 17 para puxar o ataque e deixar tudo igual após tabela entre Iury Castilho e Lucas Ramón. Três minutos mais tarde, Facundo cometeu nova falha e Chico Kim carimbou o travessão de Weverton.

Raphael Veiga apareceu, Palmeiras reagiu rápido e marcou aos dois minutos do segundo tempo. Após um primeiro tempo discreto do ataque alviverde, o camisa 23 aproveitou uma cobrança de escanteio de Estêvão para finalizar de primeira e recolocar o Palmeiras na frente do marcador. Com o resultado, os comandados de Abel Ferreira seguraram as investidas dos donos da casa e tentaram sair no contra-ataque.

Mirassol deixou tudo igual na bola parada, Palmeiras foi para o tudo ou nada e Alan salvou. Leo Gamalho empatou a partida em seu primeiro lance em campo — em cabeçada após cobrança de escanteio — e deixou o Alviverde com aproximadamente dez minutos para buscar o terceiro gol e, consequentemente, a vaga no mata-mata do Paulistão. E quem salvou foi o Allan, aos 41 minutos do segundo tempo.

Gols e lances importantes

Passou perto: Aos 19 minutos do primeiro tempo, após cobrança rápida de lateral, Negueba foi ao fundo pela esquerda e tocou para trás. Iury Castilho dominou e finalizou à esquerda de Weverton.

Defendeu, Weverton!: Aos 26 minutos do primeiro tempo, José Aldo arriscou de fora da área e Weverton defendeu de manchete no canto direito.

0x1: Aos 33 minutos do primeiro tempo, Estêvão finalizou próximo à marca do pênalti, Alex Muralha defendeu e Flaco López aproveitou o rebote para abrir o marcador em Mirassol.

1x1: Aos 43 minutos do primeiro tempo, Iury Castiho iniciou a jogada do lado direito e tocou para Lucas Ramon, que devolveu de calcanhar. O camisa 77 finalizou forte, e a bola entrou no centro do gol, pelo alto.

Na trave!: Aos 46 minutos do primeiro tempo, Facundo Torres falhou na saída de bola e Chico Kim finalizou de fora da área, carimbando o travessão de Weverton.

1x2: Aos 2 minutos do segundo tempo, Estêvão cobrou escanteio pela direita, a bola atravessou o campo e Raphael Veiga pegou de primeira para recolocar o Palmeiras na frente.

Pegou, Muralha!: Aos 22 minutos do segundo tempo, Raphael Veiga cobrou falta em direção à grande área, Aníbal Moreno cabeceou, e Alex Muralha foi buscar no canto direito.

2x2: Aos 35 minutos do segundo tempo, Danielzinho cobrou escanteio curto para Clayson, que cruzou. Leo Gamalho sobiu mais alto que a defesa e cabeceou firme, no canto esquerdo de Weverton.

2x3: Aos 41 minutos do segundo tempo, Luighi abriu na esquerda para Vanderlan, que cruzou na área. Allan cabeceou firme e mandou a bola no canto direito de Alex Muralha.

Ficha técnica

Mirassol 2 x 3 Palmeiras

Competição: 12ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Richard Rios (Palmeiras); José Aldo (Mirassol); Alan Empereur (Mirassol), Alex Muralha (Mirassol)

Gols: Flaco López (Palmeiras), aos 33 minutos do primeiro tempo; Iury Castilho (Mirassol), aos 43 minutos do primeiro tempo; Raphael Veiga (Palmeiras), aos 2 minutos do segundo tempo; Leo Gamalho (Mirassol), aos 35 minutos do segundo tempo. Allan (Palmeiras), aos 41 minutos do segundo tempo

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho e Gabriel (Clayson); Chico Kim (Leo Gamalho), Negueba (Roni) e Iury Castilho (Matheus Davó). Técnico:Ivan Baitello

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Benedetti e Vanderlan; Emiliano Martínez (Luighi), Richard Ríos (Anibal Moreno) e Raphael Veiga; Estêvão (Mayke), Facundo Torres (Allan) e Flaco López (Thalys). Técnico: Abel Ferreira

