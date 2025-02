Mattos assume responsabilidade após eliminação do Cruzeiro: "Estamos devendo"

Neste domingo, um dia após a eliminação do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro, Alexandre Mattos, CEO do clube, assumiu sua responsabilidade pelo insucesso. Por meio de seu perfil no Instagram, o diretor comentou em uma publicação feita por torcedores em tom crítico.

"Tem razão em criticar e cobrar. Estamos todos devendo e muito. Só peço pra retirar o Pedrinho disso. Ele dá todas as condições e merece muito mais de todos. Assumo a minha responsabilidade. Conheço bem o clube e sei do sentimento de vocês e onde temos que chegar. Compartilho do mesmo. Desculpem. Agora é fechar a boca e trabalhar mais e melhor", escreveu Mattos.

A publicação do perfil "Raposa Mil Grau" critica os resultados e as decisões administrativas do clube na gestão encabeçada pelo empresário Pedro Lourenço, com Alexandre Mattos como CEO. O perfil menciona a derrota para o Racing na final da Sul-Americana e a manutenção de Fernando Diniz no comando, entre outros pontos.

No último sábado, o Cruzeiro foi eliminado pelo América-MG nas semifinais do Campeonato Mineiro. Após empates por 1 a 1 nos jogos de ida e volta, a equipe celeste perdeu por 4 a 2 nos pênaltis.