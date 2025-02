Agora é mata-mata: os duelos e os mandos nas quartas do Paulistão

Com o encerramento da fase de grupos neste domingo (23), o Paulistão já tem definidos os confrontos das quartas de final, contando com a presença dos quatro grandes clubes do estado.

Corinthians, São Paulo e Santos vão decidir em casa, enquanto o Palmeiras será visitante nas quartas.

Completam a primeira fase eliminatória para enfrentar os grandes Mirassol, Novorizontino, Red Bull Bragantino e São Bernardo, respectivamente.

Confira os confrontos das quartas:

Grupo A: Corinthians x Mirassol

Grupo B: Santos x Red Bull Bragantino

Grupo C: São Paulo x Novorizontino

Grupo D: São Bernardo x Palmeiras

Corinthians, Santos, São Paulo e São Bernardo jogam em casa. A expectativa é de que os jogos sejam realizados no próximo fim de semana, entre os dias 1º, 2 e 3 de março.

Vale lembrar que, neste ano, apenas a final será disputada em ida e volta. Tanto as quartas quanto as semifinais serão realizadas em jogos únicos na casa dos clubes de melhor campanha.

Não há chaveamento definido para a sequência do mata-mata. Na semifinal, o clube de melhor campanha enfrenta, em sua casa, o clube com a quarta campanha, e a segunda melhor campanha joga em casa contra a terceira.

Na fase de grupos, o clube de melhor campanha foi o Corinthians, com 27 pontos.