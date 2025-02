Melo e Matos batem espanhóis e conquistam o Rio Open

Pela primeira vez em 11 edições, o Rio Open tem uma dupla 100% brasileira levantando o título. Rafael Matos, campeão no ano passado ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, repetiu a dose em 2025, agora ao lado do mineiro Marcelo Melo. Na noite deste sábado, gaúcho e mineiro fizeram 6/2 e 7/5 sobre os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martínez para festa da torcida carioca.

Com o título, Melo passa a ser o duplista em atividade com o maior número de títulos no circuito mundial (39, mesmo número do croata Mate Pavic). O veterano de 41 anos disputava sua terceira final o Rio Open. Em 2014, ao lado do espanhol David Marrero, foi derrotado pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. Em 2023, o mineiro jogou o lado de Cabal e avançou até a decisão, mas dessa vez foi superado pelos argentinos Andres Molteni e Máximo González.

Para Matos, de 29 anos - 12 a menos que o parceiro - foi apenas sua quinta participação no Rio Open, e ele já soma duas conquistas. Ao lado de Melo, esteve em quatro finais. Foi campeão também em Stuttgart/2024 e vice em Washington/2024 e Buenos Aires/2025, na semana passada.

Como aconteceu

As duas duplas trocaram quebras de saque nos dois primeiros games, com os brasileiros empatando no segundo game. A partida seguiu com chances para os dois times, mas, depois de break points perdidos em três games seguidos, Melo e Matos voltaram a quebrar no sexto game, graças a uma direita cruzada para fora de Martínez. O time da casa logo abriu 5/2 e, com um smash de Matos, anotou nova quebra para fechar a parcial em 6/2.

A segunda parcial começou com Melo e Matos salvando três break points no saque do mineiro. No sexto game, mais três break points salvos no saque do mineiro. Munar, então, foi para o saque com 4/5 no placar, e o time brasileiro ficou a dois pontos do título quando o próprio Munar errou uma direita cruzada. Quando Melo matou um ponto com um voleio, forçou o ponto decisivo e deu um match point ao time da casa. Melo, então, errou um voleio colado na rede, o que deu o game aos europeus: 5/5.

Marcelo Melo voltou a ter seu saque ameaçado no décimo game, depois de cometer uma dupla falta, mas um erro de Martínez e um belo voleio de Matos salvaram o time brasileiro mais uma vez. Na sequência, outra chance para a dupla da casa, quando o mineiro ganhou uma disputa na rede e deixou o placar em 0/30. Uma ótima devolução de Matos forçou um erro de Martínez e rendeu quatro match points. Munar salvou o primeiro com um voleio vencedor, mas Melo se redimiu e fechou a partida com um voleio indefensável.