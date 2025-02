Liverpool domina o City fora de casa e joga mais pressão em Pep Guardiola

O Liverpool não se abalou com o jogo fora de casa e venceu o Manchester City por 2 a 0 neste domingo (23), no Etihad Stadium, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado negativo impôs ainda mais pressão a Pep Guardiola e sua equipe, que acabaram de sofrer com a eliminação nos playoffs da Liga dos Campeões.

Foi a primeira vez que Pep Guardiola presenciou uma derrota para o Liverpool dentro de casa, na Premier League.

Por outro lado, o Liverpool celebra mais uma vitória importante rumo ao título do Inglês. Os Reds lideram a competição nacional com 64 pontos, 11 à frente do Arsenal — segundo colocado. O Manchester City ficou com 44 pontos, na quarta colocação.

Na próxima rodada, o Manchester City joga contra o Tottenham na terça-feira (25), às 17h15 (de Brasília). O Liverpool enfrenta o Newcastle, em casa, na quarta-feira (26), às 17h15 (de Brasília).

Como foi o jogo

O primeiro tempo iniciou truncado, com o City preocupado em manter a posse de bola e não correr riscos. Aos poucos, o Liverpool foi tomando conta das ações até que Mohamed Salah abriu o marcador aos 12 minutos em jogada ensaiada e levantou a torcida anfitriã presente no Etihad Stadium. Com a desvantagem, os donos da casa se lançaram ao ataque, mas não levaram grandes sustos ao gol de Alisson.

Pelo contrário. Acabaram dando mais espaço aos Reds, que construiu uma vantagem com o segundo gol. A equipe de Pep Guardiola ensaiou uma pressão antes de ir ao vestiário para o intervalo, porém não conseguiu superar a marcação do Liverpool e logo viu o apito soar aos 47 minutos.

No retorno do vestiário, o Liverpool seguiu dominando a partida, controlando a posse de bola. Os Reds, inclusive, chegaram a marcar o terceiro gol, anulado por impedimento milimétrico. O Manchester City ainda tentou chegar com perigo no gol de Alisson, mas não conseguiu nem ameaçar os visitantes para a frustração da torcida.

Gols e destaques

Salah abre o placar. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Mac Allister cobrou escanteio em jogada ensaiada. A bola chegou rasteira na primeira trave, Szoboszlai escorou para a marca do pênalti e Salah apareceu para chutar em direção ao gol. 1 a 0 para o Liverpool.

Impedido. Em meio à animação dos torcedores do Liverpool na casa visitante, o Manchester City teve uma boa chance de empatar. Aos 30 minutos da etapa inicial, Marmoush recebeu pela direta, dominou a bola e finalizou cruzado, mas a bandeira logo subiu, porque ele estava em posição irregular.

Liverpool amplia. Aos 36 do primeiro tempo, Salah foi acionado na ponta direita, carregou rumo à área e tocou para Szoboszlai. O meia conseguiu deslocar Ederson e ampliou a vantagem dos Reds.

Novo impedimento. Curtis Jones recebeu livre na área e marcou mais um para o Liverpool aos 11 minutos do segundo tempo. Apesar disso, a jogada foi analisada pelo VAR, que constatou impedimento para o alívio do Manchester City.

Defesa de Alisson. Aos 26 minutos do segundo tempo, o City assustou o adversário com uma boa jogada. Savinho cruzou da direita, Doku dominou no peito de dentro da área e mandou para o gol, mas Alisson defendeu.

Ficha técnica

Manchester City 0 x 2 Liverpool

Campeonato: Premier League (26ª rodada)

Data: 23/02/2025

Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

Hora: 13h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor

Gols: Liverpool - Mohamed Salah 12min/1ºT, Szoboszlai, 36min/1ºT

Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Nathan Ake (Mateo Kovacic), Khusanov e Gvardiol; Nico González, Kevin De Bruyne (James McAtee) e Foden; Savinho, Omar Marmoush (Ilkay Gundogan) e Doku. Técnico: Pep Guardiola

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté e Andy Robertson (Kostas Tsimikas); Mac Allister, Gravenberch, Curtis Jones (Wataru Endo) e Szoboszlai; Luis Díaz (Cody Gakpo) e Salah. Técnico: Arne Slot