Lyon x PSG: Textor usa chapéu após ser chamado de cowboy por dono do rival

Dono do Lyon, John Textor entrou em campo usando um chapéu depois de ser chamado de 'cowboy' pelo dono do PSG. As equipes se enfrentam neste domingo (23).

O que aconteceu

O próprio Lyon postou o vídeo em suas redes sociais com a seguinte mensagem: Le cow-boy John Textor est là (O cowboy John Textor está aqui). Nas imagens, Textor entra no gramado do Groupama Stadium antes do jogo, saúda os torcedores e é ovacionado pela torcida do Lyon (veja abaixo).

A provocação de Textor vem após ele ser chamado de cowboy por Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, em reunião vazada na última semana. Os áudios foram divulgados pelo 'L'Équipe'.

John, cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco

Dono da SAF do Botafogo, John Textor se disse chocado com o comportamento de Al-Khelaifi e criticou o poder do dirigente.

Estou chocado que esse comportamento só agora esteja se tornando público. Acho que foi necessária uma catástrofe para que isso viesse à tona, mas mostra claramente como nossa Liga está dominada e se deteriorando. Temos muitos presidentes e executivos que acham que suas carreiras seriam melhores, pessoalmente, se trabalhassem com Al-Khelaifi John Textor, ao L'Équipe

O clássico deste domingo (23) começa às 16h45 (de Brasília) e é válido pela 23ª rodada do Campeonato Francês. O PSG lidera, com 56 pontos, enquanto o Lyon é apenas o sexto colocado, com 36.

Troca de acusações

O investidor norte-americano tem trocado acusações nos últimos dias não só com o dono do PSG, mas também com o presidente da federação local, Vincent Labrune. O Lyon está sob investigação do orgão regulador da liga (DNCG) por conta de problemas financeiros.

Os ataques tiveram respostas da Ligue 1 e do PSG. Na troca de alfinetadas, ficou claro que o organismo de controle de finanças francês começou a endurecer a fiscalização sob as operações de Textor dentro de sua rede de clubes, a Eagle, o que inclui transações entre Lyon e Botafogo.

A disputa começou quando o DNCG proibiu o Lyon de contratar na janela de transferências atual e instituiu um rebaixamento provisório ao clube na Ligue 1. Textor recorreu, mas perdeu. Em seguida, atacou a liga na mídia chamando seu presidente de cachorrinho de colo do PSG.

Quero ser claro. Nasser Al-Khelaifi diz a todos que está ajudando o futebol francês. Ele sabe que possui o clube mais rico do país e que as migalhas que deixa cair são uma forma de ajuda para futebol francês. Eu o convido a cumprir a lei europeia e a impedir que estes clubes recebam financiamento ilimitado de países estrangeiros enquanto todos os outros clubes franceses competem com o seu próprio capital John Textor sobre o dono do PSG, em entrevista à rádio RMC Sport

Jean-Marc Mickeler, presidente do órgão de controle financeiro dos clubes franceses, DNCG, rebateu Textor e afirmou que "todos os clubes, sejam eles grandes ou pequenos, nacionais ou internacionais, estão sujeitos às mesmas regras e critérios rigorosos, destinados a promover a sustentabilidade económica do futebol francês.