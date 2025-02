Lucas Moura valoriza vitória do São Paulo sobre o São Bernardo pelo Paulistão: "fundamental"

O São Paulo derrotou o São Bernardo, neste domingo, por 3 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. Depois do jogo, Lucas Moura elogiou o desempenho do Tricolor e destacou a importância da vitória.

"Foi um jogo bem interessante da nossa parte, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, após o pênalti, acabou complicando um pouco, eles também mudaram o jeito de jogar. Mas no geral, acho que foi um jogo interessante da nossa parte. Uma boa performance confirmada com a vitória, fundamental para poder decidir no Morumbis, sabemos da força que temos em casa", disse Lucas em entrevista à TNT.

Com o resultado, o São Paulo foi aos 19 pontos e garantiu a 1ª posição do grupo C, com 19 pontos conquistados. Assim, o Tricolor vai encarar o Novorizontino, vice-líder da chave, dentro do Morumbis, pelas quartas de final da competição.

Além disso, a vitória deste domingo foi importante para encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória do São Paulo no Paulistão. A equipe teve três empates e duas derrotas no período. Em meio a essa sequência, a pressão sobre o treinador Luis Zubeldía cresceu.

"A comissão tem nosso total apoio. A gente sabe do trabalho que é feito no dia a dia. Sabemos também que, quando há uma sequência de resultados ruins, é normal aqui no Brasil questionar e ouvir boatos. Lá dentro, a gente sabe que o trabalho é bem feito e também que a gente tem grande parcela de culpa nisso. Todo mundo tem sua parcela, mas quem entra em campo são os jogadores e muitas vezes a gente acaba errando e não tem nada a ver com o treinador. Agora é aproveitar essa semana e descansar", avaliou Lucas Moura.

Agora, o São Paulo volta a campo no próximo final de semana, quando recebe o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbis. A data e hora da partida ainda não foram divulgadas pela organização.