Leonardo, Regiclécia e Elton brilham pelo Brasil no Sul-Americano Indoor

O Brasil mostrou supremacia na manhã deste domingo ao dominar as primeiras posições em diversas disputas do Campeonato Sul-Americano Indoor disputado em Cochabamba, na Bolívia. Aos 23 anos, Leonardo Santos, ouro e recorde do campeonato nos 800 m, e Regiclécia Cândido da Silva e Elton Junio dos Santos Petronilho, campeões no salto triplo, brilharam.

A potiguar Regiclécia, do Pinheiros, chorou diante do seu melhor resultado pessoal no salto triplo (14,17 m), com medalha de ouro, recorde do campeonato e brasileiro indoor. Ela superou a marca de 14,11 m feita por Keila Costa em março de 2006, antigo recorde nacional.

Leonardo Santos de Jesus também atua pelo Pinheiros e ganhou os 800 m com tempo de 1min49s94, novo recorde do campeonato. O brasileiro liderou desde o início, fazendo uma corrida dominante.

No salto triplo, Elton Junio dos Santos Petronilho, mais um do Pinheiros, foi o campeão sul-americano ao registrar a marca de 16,52 m em Cochabamba. O Brasil conquistou nove medalhas neste domingo (cinco de ouro, três de prata e uma de bronze).

Ouro



Jaqueline Weber - 800 m (2min10s46)



Leonardo Santos - 800 m (1min49s94)



Thiago Moura - salto em altura (2,22 m)



Elton Junio dos Santos Petronilho - salto triplo (16,52 m)



Regiclecia Cândido da Silva - salto triplo (14,17 m)

Prata



Fernando Ferreira - salto em altura (2,16 m)



Almir Cunha dos Santos - salto triplo (16,39 m)



Gabriele dos Santos Sousa - salto triplo (13,47 m)

Bronze



Guilherme Santana - 800 m (1min51s02)