Leila provoca torcida após classificação do Palmeiras: 'Estão mais calmos?'

Algo habitual nos últimos anos, Leila Pereira decidiu provocar a torcida palmeirense. Criticada por vários motivos, entre eles os ingressos caros e a ausência de reforços importantes, a presidente do Palmeiras repetiu uma conhecida postagem em tom de ironia: "Estão mais calmos"?, postou ela em seu perfil no Instagram depois de o time alviverde conseguir no sufoco a classificação às quartas de final do Paulistão com a vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol.

Não foi a primeira vez que ela provocou a torcida com essa publicação. A dirigente fez o mesmo pela última vez quando o clube anunciou Paulinho no último dia de 2024. À época, os palmeirenses aguardavam ansiosamente por reforços e estavam mais calmos porque esperavam que viessem contratações importantes e de impacto, como a empresária havia prometido.

No entanto, Paulinho acabou sendo a principal novidade para 2025. Só que o atacante, ainda em recuperação após passar por cirurgia na perna no fim do ano passado, sequer estreou pela equipe. E os outros contratados - Facundo Torres, Emi Martínez, Bruno Fuchs e Micael - não são as estrelas esperadas pela torcida.

A contratação de impacto que tanto esperam os palmeirenses pode ser Vitor Roque, com o qual o Palmeiras negocia há semanas. Um acordo está próximo, como publicou o Estadão neste domingo, depois que as conversas com Barcelona, Betis e o empresário do jogador, André Cury, avançaram.

Nas quartas, o atual tricampeão paulista enfrenta o São Bernardo em jogo único. Como terminou no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 23 pontos do líder mas superado no número de vitórias, terá de jogar fora de casa, no Estádio Municipal 1° de Maio, a casa do rival no ABC. As datas e horários dos confrontos ainda serão divulgados nesta segunda-feira, 24, pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.