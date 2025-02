Jornal: Vitor Roque jogou últimos minutos no Betis e assinará com Palmeiras

Vitor Roque jogou seus últimos minutos com a camisa do Betis neste domingo (23) e está a caminho do Brasil para fechar com o Palmeiras.

O que aconteceu

A informação é do "Sport". O jornal espanhol crava que o atacante viaja já no começo dessa semana para o Brasil para acertar os últimos detalhes e se integrar ao Palmeiras 'o mais rápido possível'.

Vitor Roque entrou no fim do segundo tempo e jogou pouco mais de dez minutos na vitória de 2 a 1 sobre o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro Antony deu assistência e foi expulso no fim do confronto.

Foi o fim de sua trajetória no Betis se não surgir nenhum revés inesperado de última hora Jornal Sport

O jornal ainda alerta sobre a decisão do técnico de utilizar Vitor Roque mesmo com acerto encaminhado ao Palmeiras. "Pouco se importou com o risco de um possível acidente físico que pudesse colocar em risco a saída de Vitor Roque".

As negociações entre as partes envolvidas na operação (Palmeiras, Barça e Betis) continuam enquanto se aguarda a preparação de todos os documentos que finalizam a transferência de Vitor Roque para o Betis e a posterior transferência para o Palmeiras

Ainda segundo o jornal, toda a documentação deverá estar pronta nesta segunda-feira (24) para análise e posterior assinatura.

Uma contratação brilhante para um time que quer se reagrupar pensando no próximo Mundial de Clubes

O Palmeiras entrou em acordo com o Barcelona sobre valores e já não vê o Bétis resistindo tanto como no começo das conversas, segundo apurou a coluna do Danilo Lavieri no UOL Esporte mais cedo.