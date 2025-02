Jogo contra o Guarani coloca à prova invencibilidade dos reservas do Corinthians

O Corinthians entra em campo neste domingo, contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida, que terá início às 18h30 (de Brasília), colocará à prova a invencibilidade dos reservas do Timão nesta edição do Estadual.

De olho no calendário desgastante, o técnico Ramón Díaz decidiu promover um rodízio no elenco durante a primeira fase do Paulistão e alternou entre reservas e titulares. E, de forma surpreendente, os jogadores que não costumam aparecer entre os onze iniciais obtiveram um ótimo aproveitamento.

A equipe do Parque São Jorge foi a campo com uma escalação reserva cinco vezes nesta temporada. O time preservou a maior parte dos seus principais atletas contra Red Bull Bragantino, Água Santa, Ponte Preta, Novorizontino e Portuguesa.

Foram, ao todo, quatro vitórias e um empate - 86,6% de aproveitamento. Além disso, nesta cinco partidas, o Timão balançou as redes em oito oportunidades e sofreu cinco gols. Na única derrota da equipe no Estadual, diante do São Paulo, Ramón Díaz utilizou todos os titulares.

Os bons resultados conquistados pelos reservas permitiram com que o Corinthians confirmasse a classificação à próxima fase de maneira antecipada.

A equipe alternativa terá mais uma chance de representar o clube neste domingo, tendo em vista que o jogo de volta contra a Universidad Central-VEN, pela segunda fase da Libertadores, está marcado para a próxima quarta-feira. Na ida, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.

Os reservas têm mais uma missão antes do início do mata-mata: assegurar a liderança geral do Paulistão. O Corinthians, no momento, detém a melhor campanha do torneio, com 26 pontos, e lidera o Grupo A. O São Bernardo, primeiro colocado do Grupo D com 23 pontos, ainda pode roubar a ponta da classificação.