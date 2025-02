Jogador nocauteia adversário em partida pelo futebol uruguaio; veja

Mário González, jogador do clube uruguaio Soriano Capital, nocauteou um atleta do Paysandú Interior durante partida pela Copa OFI de Seleções.

O que aconteceu

González se irritou com Guinchón e desferiu um soco no atleta, durante confronto pela primeira partida da final do torneio regional.

Ao ser agarrado por Guinchón pelo pescoço, virou-se e acertou o rosto do adversário em cheio, que caiu no gramado. A partida foi finalizada em 1 a 0 para o Paysandú, e foi nos momentos finais do segundo tempo que a agressão aconteceu.

Final de ida del litoral fútbol OFI. Paysandú Interior(Guichon) ganaba 1-0 y así reaccionó el jugador de. Soriano Capital(Mercedes). Terrible golpe de puño recibió Enzo Echeveste pic.twitter.com/DuQId2YW4B -- Heroica Deportiva (@sergioferis) February 23, 2025

O duelo foi válido pela região do litoral, enquanto a competição uruguaia compete também os lados norte, sul e leste.